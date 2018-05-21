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Алессандра Амбросио очаровала идеальной фигурой в сексуальном купальнике: фото

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Алессандра Амбросио для Lascana
Алессандра Амбросио для Lascana / Instagram / @lascanaofficial

Экс-"ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио продолжает удивлять своих поклонников горячими фотографиями в сети. Звезда стала лицом обольстительного бельевого бренда Lascana.

Соответствующие снимки появились на официальном Instagram странице бренда несколькими днями ранее, однако восхищаться ими поклонники продолжают и сегодня.

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Так, Алессандра примерила несколько очень горячих и соблазнительных купальников, которые прекрасно смотрятся на ее стройной фигуре. 37-летняя бразильянка смело позирует перед камерой, обнажая подтянутые ягодицы и живот.

 

 

 

Звезда сотрудничает с брендом еще с начала весны, поэтому поклонники имели возможность приобрести оригинальные купальники и белье и наслаждаться пикантными снимками еще раньше.

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Victoria's Secret Эротика Мода
Источник: 24 Канал
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