Алессандра Амбросио очаровала идеальной фигурой в сексуальном купальнике: фото

Экс-"ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио продолжает удивлять своих поклонников горячими фотографиями в сети. Звезда стала лицом обольстительного бельевого бренда Lascana.

Соответствующие снимки появились на официальном Instagram странице бренда несколькими днями ранее, однако восхищаться ими поклонники продолжают и сегодня.

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Так, Алессандра примерила несколько очень горячих и соблазнительных купальников, которые прекрасно смотрятся на ее стройной фигуре. 37-летняя бразильянка смело позирует перед камерой, обнажая подтянутые ягодицы и живот.

Допис, поширений LASCANA (@lascanaofficial) 14 Тра 2018 р. о 11:31 PDT

Допис, поширений LASCANA (@lascanaofficial) 13 Тра 2018 р. о 11:21 PDT

Допис, поширений LASCANA (@lascanaofficial) 16 Тра 2018 р. о 11:00 PDT

Звезда сотрудничает с брендом еще с начала весны, поэтому поклонники имели возможность приобрести оригинальные купальники и белье и наслаждаться пикантными снимками еще раньше.

Допис, поширений LASCANA (@lascanaofficial) 29 Кві 2018 р. о 1:00 PDT

Допис, поширений LASCANA (@lascanaofficial) 1 Тра 2018 р. о 1:00 PDT