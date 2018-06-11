Алессандра Амброзио показала забавное фото с детьми в бассейне
Алессандра Амброзио является не только одной из самых популярных моделей мира и бывшим "ангелом" Victoria's Secret. Кроме этого, модель является счастливой мамой двоих детей.
Супермодель не часто публикует семейные фотографии, однако в этот раз показала поклонникам в Instagram фото с детьми в бассейне.
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На фото Алессандра Амброзио в соломенной трендовой шляпе нежно обнимает своих детей. Известно, что бразильская модель воспитывает десятилетнюю девочку Аню Луизу и шестилетнего сына Ноа Феникса.
Алессандра Амброзио с детьми / Instagram
Напомним, западные СМИ писали, что Алессандра Амбросио и Джейми Мазур расстались после 13 лет отношений, 10 из которых они были помолвлены.Однако модель отказалась комментировать свою личную жизнь – звезда не подтверждала или опровергала информацию.
О разладе в отношениях Алессандры и Джейми поклонники модели заговорили еще несколько месяцев назад: раньше Амбросио постоянно выставляла в Instagram семейные снимки, на которых появлялись и дети, и Мазур, но в последнее время такие кадры пропали из соцсети знаменитости.