Муж Симоньян посягнул на территории США: хочет провести там "референдум"

Владимир Путин подписал указ о выделении средств на исследование и регистрацию российской собственности за рубежом, в частности на бывших территориях Российской империи и СССР. Это привлекло внимание россиян, которые начали утверждать, что сделал он это специально из-за Аляски.

Если точнее, то для того, чтобы признать незаконной продажу Россией Аляски в 1867 году. Эта информация заинтересовала пропагандистов, которые уже начали посягать на штат Соединенных Штатов, передает 24 Канал.

Смотрите также "После поражения россиян погонят войной на Китай": новые нарративы российской пропаганды

"Референдум" на Аляске

Муж пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян собрался отобрать Аляску, решив провести там референдум. Все из-за того, что Госдеп США высмеял сообщение о том, что путинский режим пытается объявить незаконной продажу Российской империей региона Аляски Соединенным Штатам в XIX веке. Так они хотят вернуть ее в состав нынешней России.

Заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател отметил, что Владимир Путин не получит Аляску. Однако в России загорелись этой мыслью.

Америка напугала саму себя Россией. Визит Путина в Анадырь (город на Чукотке – 24 Канал) оказался по своему эффекту похожим на палку, которую запихнули в муравейник. Стоило нашему президенту взглянуть на Аляску с берегов Чукотки, в Госдепе сразу зашевелились. Смешные... Их в случае чего разве кто-то будет спрашивать?,

– заявил Кеосаян.

Пропагандист также добавил, что часть Калифорнии когда-то тоже была российской, поэтому может еще и ее удастся "получить обратно".

Форт-Росс

Кеосян, вероятнее всего, говорил о Форт-Росс, или же Крепость Росс, – бывшее русское поселение и деревянная крепость на побережье Северной Калифорнии (США), в 80 километрах к северу от Сан-Франциско. Оно было основано русско-американской компанией для промысла и торговли пушниной в 1812 году. В 1841 году компания продала свою собственность крупному землевладельцу Джону Саттеру.

Форт-Росс был самым южным русским поселением в Северной Америке. В настоящее время это исторический парк штата Калифорния.

При этом Кеосаян наивно верит, что получит Россия обратно Аляску или нет – вообще не зависит от Соединенных Штатов.

"Мы со "своей" Аляской как-то сами разберемся. Получит Россия штат или нет – будут решать не в Госдепе США, а на российском референдуме", – убежден пропагандист.

Последние фейлы российской пропаганды