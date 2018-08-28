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Allseeds наращивает мощности по перевалке растительных масел в порту Южный

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Allseeds наращивает мощности по перевалке растительных масел в порту Южный
Allseeds наращивает мощности по перевалке растительных масел в порту Южный

Компания Allseeds Black Sea на причале партнеров – "ТИС-Контейнерный терминал" – в порту Южный вместе с Risoil S. A. осуществила загрузки рекордной судовой партии подсолнечного масла в Украине – 47 430 тонн на 183-метровый танкер GREEN HELLAS. Грузоотправитель – компания Кернел Трейд, крупнейший производитель и экспортер подсолнечного масла из Черноморского бассейна на мировые рынки.

Благодаря партнерам с "ТИС-Контейнерный терминал" стало возможным вместе загрузить рекордную для Украины партию масла в кратчайшие сроки, менее чем за 2 суток. Причал №22 контейнерного терминала ТИС впервые принял этот танкер – одно из крупнейших судов такого типа. При этом параллельно загружали масло на другое судно на причале №19, так как благодаря инновациям появилась возможность осуществлять загрузку масла одновременно на пяти причалах компании ТИС.

Сейчас Allseeds Black Sea на площадке своего комплекса по добыче масла в порту Южный достраивает резервуары хранения масел, доводя их парк до 132 тысяч тонн. Это позволит загружать 1300 тонн масла в час или танкер на 50 тысяч тонн – за 40 часов.

Мы становимся конкурентоспособными по сравнению с другими мировыми терминалами! А порт Южный может стать своеобразным мировым масляным хабом, давая возможность загружать большие суда на одном причале с очень большой скоростью, чего не может обеспечить ни один другой порт Украины.

Для справки, при загрузке танкера-"рекордсмена" фрахтователь сэкономил около 8 долларов США на 1 тонне на ставке фрахта и дополнительных сборах или вообще минимум 400 тысяч долларов США. Это является лучшим подтверждением эффективности созданной инфраструктуры.

Действуя согласно плану развития, Allseeds в ближайшее время планирует увеличить резервуарный парк Терминала растительных масел до 200 тысяч тонн и начать строительство соевого завода.

Теги: Новости Украины Водный транспорт Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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