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      Американец стал первым, кто в одиночку пешком пересек Антарктиду: впечатляющие фото

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      Колин О'Брэди
      Колин О'Брэди / mashable.com

      Американский спортсмен Колин О'Брэди стал первым человеком в истории, которому в одиночку удалось пешком пересечь Антарктиду. Сорвиголова планировал завершить путешествие длиной почти в 1500 километров, в январе 2019 года. Однако, справился быстрее.

      Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

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      О'Брэди отправился в путешествие в начале ноября 2018 года. В то же время с ним стартовал еще один отчаянный – капитан британской армии, 49-летний капитан британской армии Льюис Радд. Американец опередил Льюиса: британец должен финишировать примерно через два дня.

      Мужчины познакомились накануне в Чили и решили организовать между собой соревнования. Они договорились не пользоваться помощью извне и полагаться только на свои силы.

      О'Бреді
      Колин О'Брэди

      Их путешествие – не поход по прямой через весь континент. Такой трек невозможно осуществить в одиночку. Скорее, это кратчайший путь от одного берега через полюс к другому.


      Маршрут смельчаков

      У каждого из смельчаков – разные истории, которые предшествовали антарктическому приключению.

      Колін О'Бреді
      Колин О'Брэди во время путешествия

      Колін О'Бреді під час подорожі
      Колин О'Брэди во время путешествия

      О'Брэди во время отпуска в 2008 году получил тяжелые ожоги 25% поверхности тела. Медики утверждали, что он, вероятно, уже никогда не сможет нормально ходить. Но он не только выздоровел, но и поднялся на семь вершин, являющихся самыми высокими на каждом из семи континентов, а также на каждую высшую точку во всех штатах США.

      Британец Радд решил посвятить путешествие своему другу и коллеге Генри Уорсли, погибшему на этом же маршруте.

      Льюїс Радд
      Льюис Радд служит в британской армии уже 33 года

      За собой они тащили сани с продуктами и снаряжением общим весом около 170 килограммов. Мужчинам приходилось кипятить лед и снег, чтобы получить питьевую воду.

      Родные и друзья могли следить за путешествием О'Брэди: он публиковал свои фото и впечатления на своем аккаунте в Instagram.

      Колін О'Бреді
      Колин О'Брэди во время путешествия

      "Я сделал это! То, что было "невозможным". Деревянный столб за моей спиной на фото обозначает край шельфового ледника Росса – рубеж, где заканчивается земля и начинается океанический лед. И хотя последние 32 часа были одними из самых сложных в моей жизни они, если быть честным, были также одними из лучших", – писал О'Брэди в своем Instagram.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Day 54: FINISH LINE!!! I did it! The Impossible First . 32 hours and 30 minutes after leaving my last camp early Christmas morning, I covered the remaining ~80 miles in one continuous “Antarctica Ultramarathon” push to the finish line. The wooden post in the background of this picture marks the edge of the Ross Ice Shelf, where Antarctica’s land mass ends and the sea ice begins. As I pulled my sled over this invisible line, I accomplished my goal: to become the first person in history to traverse the continent of Antarctica coast to coast solo, unsupported and unaided. While the last 32 hours were some of the most challenging hours of my life, they have quite honestly been some of the best moments I have ever experienced. I was locked in a deep flow state the entire time, equally focused on the end goal, while allowing my mind to recount the profound lessons of this journey. I’m delirious writing this as I haven’t slept yet. There is so much to process and integrate and there will be many more posts to acknowledge the incredible group of people who supported this project. But for now, I want to simply recognize my #1 who I, of course, called immediately upon finishing. I burst into tears making this call. I was never alone out there. @jennabesaw you walked every step with me and guided me with your courage and strength. WE DID IT!! We turned our dream into reality and proved that The Impossible First is indeed possible. “It always seems impossible until it’s done.” - Nelson Mandela. #TheImpossibleFirst #BePossible

      Допис, поширений Colin O'Brady (@colinobrady)

      На финальном отрезке пути рекордсмен поразил мир тем, что в состоянии усталости и истощения непрерывно шел в течение 32 часов, преодолев за это время почти 130 километров.

      Колін О'Бреді
      Колін О'Бреді

      Что известно об Антарктиде?Антарктида омывается Южным океаном, охватывает примерно 10% суши Земли. Там расположены 90% мировых запасов льда, в которых сконцентрировано 70% пресной воды на Земле. Это не только самый холодный континент на Земле, но и самый сухой. Средняя высота там –2930 метров.

      Теги: Спорт Экстрим Путешествия Новости США Великобритания
      Источник: 24 Канал
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