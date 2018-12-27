Американец стал первым, кто в одиночку пешком пересек Антарктиду: впечатляющие фото
Американский спортсмен Колин О'Брэди стал первым человеком в истории, которому в одиночку удалось пешком пересечь Антарктиду. Сорвиголова планировал завершить путешествие длиной почти в 1500 километров, в январе 2019 года. Однако, справился быстрее.
Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.
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О'Брэди отправился в путешествие в начале ноября 2018 года. В то же время с ним стартовал еще один отчаянный – капитан британской армии, 49-летний капитан британской армии Льюис Радд. Американец опередил Льюиса: британец должен финишировать примерно через два дня.
Мужчины познакомились накануне в Чили и решили организовать между собой соревнования. Они договорились не пользоваться помощью извне и полагаться только на свои силы.
Колин О'Брэди
Их путешествие – не поход по прямой через весь континент. Такой трек невозможно осуществить в одиночку. Скорее, это кратчайший путь от одного берега через полюс к другому.
Маршрут смельчаков
У каждого из смельчаков – разные истории, которые предшествовали антарктическому приключению.
Колин О'Брэди во время путешествия
Колин О'Брэди во время путешествия
О'Брэди во время отпуска в 2008 году получил тяжелые ожоги 25% поверхности тела. Медики утверждали, что он, вероятно, уже никогда не сможет нормально ходить. Но он не только выздоровел, но и поднялся на семь вершин, являющихся самыми высокими на каждом из семи континентов, а также на каждую высшую точку во всех штатах США.
Британец Радд решил посвятить путешествие своему другу и коллеге Генри Уорсли, погибшему на этом же маршруте.
Льюис Радд служит в британской армии уже 33 года
За собой они тащили сани с продуктами и снаряжением общим весом около 170 килограммов. Мужчинам приходилось кипятить лед и снег, чтобы получить питьевую воду.
Родные и друзья могли следить за путешествием О'Брэди: он публиковал свои фото и впечатления на своем аккаунте в Instagram.
Колин О'Брэди во время путешествия
"Я сделал это! То, что было "невозможным". Деревянный столб за моей спиной на фото обозначает край шельфового ледника Росса – рубеж, где заканчивается земля и начинается океанический лед. И хотя последние 32 часа были одними из самых сложных в моей жизни они, если быть честным, были также одними из лучших", – писал О'Брэди в своем Instagram.
На финальном отрезке пути рекордсмен поразил мир тем, что в состоянии усталости и истощения непрерывно шел в течение 32 часов, преодолев за это время почти 130 километров.
Колін О'Бреді
Что известно об Антарктиде?Антарктида омывается Южным океаном, охватывает примерно 10% суши Земли. Там расположены 90% мировых запасов льда, в которых сконцентрировано 70% пресной воды на Земле. Это не только самый холодный континент на Земле, но и самый сухой. Средняя высота там –2930 метров.
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