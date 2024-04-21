Палата представителей США поддержала помощь Украине: как это повлияет на фронт
Украина с осени 2023 года ждала военной помощи от США и только накануне, 21 апреля, Палата представителей проголосовала за нее. Украинские военные объяснили, как это повлияет на ситуацию на фронте.
Военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал в эфире телемарафона, что американская помощь кардинально повлияет на ход перспектив ведения боев в ближайшее время, пишет 24 Канал.
Смотрите также Палата представителей проголосовала за помощь Украине: 311 голосов "за"
Как помощь США повлияет на фронт
С ее появлением уже можно планировать военные операции: на конкретных направлениях и контрнаступательные действия. Это в любом случае очень сильно мотивирует войско и очень демотивирует российское войско,
– заявил Тимочко.
Он добавил, что очень важно, что наконец согласовали освоение тех средств, которые давно закладывались в бюджете.
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что важно также, что часть конфискованных российских активов идет на поддержку Украины и компенсацию расходов поддержки.
Что этому предшествовало
- 20 апреля Палата представителей США проголосовала за выделение почти 61 миллиарда долларов военной помощи для нашего государства.
- Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за документ 23 апреля. Только после этого законопроект подпишет Джо Байден.
- По данным СМИ, первая часть помощи через несколько дней уже отправится в Украину.
- Владимир Зеленский перед этим заявлял, что новое контрнаступление ВСУ будет более успешным, чем прошлое. Успехов в прошлый раз ВСУ не получили из-за раскрытия планов ВСУ врагу.