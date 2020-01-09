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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Американская компания передала следствию важные материалы дела об авиакатастрофах МАУ

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      Авиакатастрофа МАУ в Иране / Getty images

      Компания из США Aireon, которая специализируется на отслеживании самолетов, собрала информацию о самолете Boeing 737 авиакомпании МАУ. Эти данные могут помочь быстрее установить истину причину авиакатастрофы в Иране.

      Что известно о компании Aireon

      Это американская компания, которая с помощью спутников отслеживает движение самолетов в мире.

      К теме: Авиакатастрофа в Иране: украинские эксперты хотят провести поиски обломков российской ракеты

      Привлечение спутников помогает собирать более детальную информацию по сравнению с той, что обычно доступна на коммерческих сайтах трекинга авиарейсов.

      Как Aireon ранее способствовала расследованию авиакатастроф

      В 2019 году Aireon предоставила информацию о Boeing 737 Max, чкоторый разбился в Эфиопии. Это позволило найти параллели с катастрофой в 2018 году такого же самолета в Индонезии. Наконец, данные, которые передала компания Aireon следствию, помогли выяснения причины аварий.

      Что не так с Boeing 737 MAX?
      10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.

      Это уже вторая катастрофа Boeing 737-8 Max за последние 5 месяцев. 29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибли 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир. Причину катастрофы подозревают в неправильной настройке датчика угла, который передавал на бортовой компьютер ложную информацию о состоянии носа самолета относительно линии горизонта.

      Официальная причина авиакатастрофы в Эфиопии еще не названа. Но эксперты указывают на сходство аварий в Индонезии и Эфиопии – из-за неисправности автоматики.

      Смотрите видео: Почему разбился "Боинг" в Эфиопии

       

      Все, что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране:

      • Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.


      Авиакатастрофа МАУ в Иране / Карта 24 канала

      • Всего на борту находилось 9 членов экипажа и 167 пассажиров. По официальным данным, большинство пассажиров на борту были гражданами Ирана и Канады. На борту было 11 украинцев.


      Кто из украинцев погиб в авиакатастрофе в Иране / Иллюстрация 24 канала

      • Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Иранские службы спасения нашли оба черных ящика самолета, только один из них в хорошем состоянии.
      • Официальный представитель аэропорта Имама Хомейни назвал предварительной причиной авиакатастрофы в Иране возгорание двигателя. Украинское посольство в Иране на официальном сайте сперва опубликовало заявление, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается. Однако потом информация об этом исчезла.
      • Все украинские авиакомпании на неопределенный срок приостановили рейсы в Иран и полеты над воздушным пространством страны. Ранее на такой шаг пошли США.
      • Офис Генерального прокурора уже открыл производство по этому событию. Самолет с украинской делегацией прибыл в Иран.
      Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы МАУ в Тегеране: детали
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины МАУ Ирак Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Катастрофа
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