Американская компания передала следствию важные материалы дела об авиакатастрофах МАУ

Компания из США Aireon, которая специализируется на отслеживании самолетов, собрала информацию о самолете Boeing 737 авиакомпании МАУ. Эти данные могут помочь быстрее установить истину причину авиакатастрофы в Иране.

Что известно о компании Aireon

Это американская компания, которая с помощью спутников отслеживает движение самолетов в мире.

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Привлечение спутников помогает собирать более детальную информацию по сравнению с той, что обычно доступна на коммерческих сайтах трекинга авиарейсов.

Как Aireon ранее способствовала расследованию авиакатастроф

В 2019 году Aireon предоставила информацию о Boeing 737 Max, чкоторый разбился в Эфиопии. Это позволило найти параллели с катастрофой в 2018 году такого же самолета в Индонезии. Наконец, данные, которые передала компания Aireon следствию, помогли выяснения причины аварий.

Что не так с Boeing 737 MAX?

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.



Это уже вторая катастрофа Boeing 737-8 Max за последние 5 месяцев. 29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибли 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир. Причину катастрофы подозревают в неправильной настройке датчика угла, который передавал на бортовой компьютер ложную информацию о состоянии носа самолета относительно линии горизонта.



Официальная причина авиакатастрофы в Эфиопии еще не названа. Но эксперты указывают на сходство аварий в Индонезии и Эфиопии – из-за неисправности автоматики.

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Все, что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране:

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.



Авиакатастрофа МАУ в Иране / Карта 24 канала

Всего на борту находилось 9 членов экипажа и 167 пассажиров. По официальным данным, большинство пассажиров на борту были гражданами Ирана и Канады. На борту было 11 украинцев.



Кто из украинцев погиб в авиакатастрофе в Иране / Иллюстрация 24 канала