Американская компания передала следствию важные материалы дела об авиакатастрофах МАУ
Компания из США Aireon, которая специализируется на отслеживании самолетов, собрала информацию о самолете Boeing 737 авиакомпании МАУ. Эти данные могут помочь быстрее установить истину причину авиакатастрофы в Иране.
Что известно о компании Aireon
Это американская компания, которая с помощью спутников отслеживает движение самолетов в мире.
К теме: Авиакатастрофа в Иране: украинские эксперты хотят провести поиски обломков российской ракеты
Привлечение спутников помогает собирать более детальную информацию по сравнению с той, что обычно доступна на коммерческих сайтах трекинга авиарейсов.
Как Aireon ранее способствовала расследованию авиакатастроф
В 2019 году Aireon предоставила информацию о Boeing 737 Max, чкоторый разбился в Эфиопии. Это позволило найти параллели с катастрофой в 2018 году такого же самолета в Индонезии. Наконец, данные, которые передала компания Aireon следствию, помогли выяснения причины аварий.
Что не так с Boeing 737 MAX?
10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.
Это уже вторая катастрофа Boeing 737-8 Max за последние 5 месяцев. 29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибли 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир. Причину катастрофы подозревают в неправильной настройке датчика угла, который передавал на бортовой компьютер ложную информацию о состоянии носа самолета относительно линии горизонта.
Официальная причина авиакатастрофы в Эфиопии еще не названа. Но эксперты указывают на сходство аварий в Индонезии и Эфиопии – из-за неисправности автоматики.
Смотрите видео: Почему разбился "Боинг" в Эфиопии
Все, что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране:
- Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
Авиакатастрофа МАУ в Иране / Карта 24 канала
- Всего на борту находилось 9 членов экипажа и 167 пассажиров. По официальным данным, большинство пассажиров на борту были гражданами Ирана и Канады. На борту было 11 украинцев.
Кто из украинцев погиб в авиакатастрофе в Иране / Иллюстрация 24 канала
- Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Иранские службы спасения нашли оба черных ящика самолета, только один из них в хорошем состоянии.
- Официальный представитель аэропорта Имама Хомейни назвал предварительной причиной авиакатастрофы в Иране возгорание двигателя. Украинское посольство в Иране на официальном сайте сперва опубликовало заявление, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается. Однако потом информация об этом исчезла.
- Все украинские авиакомпании на неопределенный срок приостановили рейсы в Иран и полеты над воздушным пространством страны. Ранее на такой шаг пошли США.
- Офис Генерального прокурора уже открыл производство по этому событию. Самолет с украинской делегацией прибыл в Иран.