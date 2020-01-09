Американська компанія передала слідству важливі матеріали справи про авіакатастрофи МАУ

Компанія з США Aireon, яка спеціалізується на відстеженні літаків, зібрала інформацію про літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ. Ці дані можуть допомогти швидше встановити істину причину авіакатастрофи в Ірані.

Що відомо про компанію Aireon

Це американська компанія, що за допомогою супутників відстежує рух літаків у світі.

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Залучення супутників допомагає збирати більш детальну інформацію у порівнянні з тою, що зазвичай доступна на комерційних сайтах трекінгу авіарейсів.

Як Aireon раніше сприяла розслідуванню авіакатастроф

У 2019 році Aireon надала інформацію про Boeing 737 Max, що розбився в Ефіопії. Це дозволило знайти паралелі з катастрофою у 2018 році такого ж літака в Індонезії. Зрештою, дані, які передала компанія Aireon слідству, допомогли з'ясування причини аварій.

Що не так із Boeing 737 MAX?10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.



Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир. Причину катастрофи підозрюють у неправильному налаштуванні датчика кута, що передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.



Офіційну причину авіакатастрофи в Ефіопії ще не названо. Але експерти вказують на схожість аварій в Індонезії та Ефіопії – через несправність автоматики.

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Все, що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані:

Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Карта 24 каналу

Загалом на борту перебувало 9 членів екіпажу та 167 пасажирів. За офіційними даними, більшість пасажирів на борту були громадянами Ірану та Канади. На борту було 11 українців.



Хто з українців загинув в авіакатастрофі в Ірані / Ілюстрація 24 каналу