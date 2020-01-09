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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Американська компанія передала слідству важливі матеріали справи про авіакатастрофи МАУ

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      Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Getty images

      Компанія з США Aireon, яка спеціалізується на відстеженні літаків, зібрала інформацію про літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ. Ці дані можуть допомогти швидше встановити істину причину авіакатастрофи в Ірані.

      Що відомо про компанію Aireon

      Це американська компанія, що за допомогою супутників відстежує рух літаків у світі. 

      До теми: Авіакатастрофа в Ірані: українські експерти хочуть провести пошуки уламків російської ракети

      Залучення супутників допомагає збирати більш детальну інформацію у порівнянні з тою, що зазвичай доступна на комерційних сайтах трекінгу авіарейсів.

      Як Aireon раніше сприяла розслідуванню авіакатастроф

      У 2019 році Aireon надала інформацію про Boeing 737 Max, що розбився в Ефіопії. Це дозволило знайти паралелі з катастрофою у 2018 році такого ж літака в Індонезії. Зрештою, дані, які передала компанія Aireon слідству, допомогли з'ясування причини аварій.

      Що не так із Boeing 737 MAX?10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. Загинули 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу. Літак упав через 6 хвилин після зльоту.

      Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. Тоді загинули 189 людей – 8 членів екіпажу і 181 пасажир. Причину катастрофи підозрюють у неправильному налаштуванні датчика кута, що передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.

      Офіційну причину авіакатастрофи в Ефіопії ще не названо. Але експерти вказують на схожість аварій в Індонезії та Ефіопії – через несправність автоматики.

      Дивіться відео: Чому розбився "Боїнг" в Ефіопії

       

      Все, що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані:

      • Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.


      Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Карта 24 каналу

      • Загалом на борту перебувало 9 членів екіпажу та 167 пасажирів. За офіційними даними, більшість пасажирів на борту були громадянами Ірану та Канади. На борту було 11 українців.


      Хто з українців загинув в авіакатастрофі в Ірані / Ілюстрація 24 каналу

      • Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Іранські служби порятунку знайшли обидві чорні скриньки літака, лише одна з них у доброму стані.
      • Офіційний представник аеропорту Імама Хомейні назвав попередньою причиною авіакатастрофи в Ірані займання двигуна. Українське посольство в Ірані на офіційному сайті спершу опублікувало заяву, що версія теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключається. Однак потім інформація про це зникла.
      • Усі українські авіакомпанії на невизначений термін тимчасово зупинили рейси в Іран і польоти над повітряним простором країни. Раніше на такий крок пішли США.
      • Офіс Генерального прокурора вже відкрив провадження щодо цієї події. Літак з українською делегацією прибув в Іран.
      Світові ЗМІ про катастрофу літака МАУ в Ірані: версії суперечливі
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України
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