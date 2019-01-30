Американская модель требует у российского боксера 8 млн компенсации за избиение

Джейми Фронтц, модель и актриса, обвиняет в избиении экс-чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева. Девушка заявила, что подаст иск на 8 млн долларов.

Модель рассказала, что конфликт возник из-за того, что она отказала Ковалеву в сексе.

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"Слышала, что Ковалев все отрицает в социальных сетях. Но как тогда он объяснит мой сломанный нос, сотрясение мозга, перелом позвонков и другие травмы? Все потому, что я отказала ему в сексе. Он настолько разозлился, что несколько раз толкнул мою собаку. Но есть очевидец, который все видел. Хорошая попытка, "крушитель" (Ник Ковалева, – Спорт24).

К счастью, на него уже завели уголовное дело, а я подам иск на 8 млн долларов. Правду не скроешь! К сожалению, я знаю, как получить удар по лицу от Ковалева. Правда, тогда он был без перчаток", – написала Фронтц в Instagram.

Боксер обвиняется в избиении женщины в США. Ему грозит четыре года тюрьмы. Следующее заседание суда состоится в марте.

Россиянин Ковалев отреагировал на обвинения в избиении девушки. Боксер просит не спешить с выводами. Ковалев акцентировал внимание на том, что болельщики не знают деталей происшествия.

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