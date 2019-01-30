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      Американская модель требует у российского боксера 8 млн компенсации за избиение

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      Модель требует у Сергея Ковалева 8 млн компенсации за избиение
      Модель требует у Сергея Ковалева 8 млн компенсации за избиение / instagram.com/prettypinkacres

      Джейми Фронтц, модель и актриса, обвиняет в избиении экс-чемпиона мира в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева. Девушка заявила, что подаст иск на 8 млн долларов.

      Модель рассказала, что конфликт возник из-за того, что она отказала Ковалеву в сексе.

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      "Слышала, что Ковалев все отрицает в социальных сетях. Но как тогда он объяснит мой сломанный нос, сотрясение мозга, перелом позвонков и другие травмы? Все потому, что я отказала ему в сексе. Он настолько разозлился, что несколько раз толкнул мою собаку. Но есть очевидец, который все видел. Хорошая попытка, "крушитель" (Ник Ковалева, – Спорт24).

      К счастью, на него уже завели уголовное дело, а я подам иск на 8 млн долларов. Правду не скроешь! К сожалению, я знаю, как получить удар по лицу от Ковалева. Правда, тогда он был без перчаток", – написала Фронтц в Instagram.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      I hear that he is denying on his social media that he punched me in the face. I’m curious as to how he explains the fact that I suddenly wound up with a shattered nose, an open head wound, a concussion and two spinal injuries when he was standing 3 feet away from me in the living room of my own cabin (infuriated because I wouldn’t have sex with him, so much so that he had just viciously kicked my dog Annie), and there’s an eye witness who saw the whole thing. Nice try, Krusher. Fortunately, he’s facing felony assault charges and I’m also suing him for $8 million, so one way or the other I suspect the truth will come out. Sadly, I know all to well what its like to get punched in the face by Kovalev, only when he hit me he wasn’t wearing gloves. . . . . #prettypinkacres #ranchliving #blondiestyle #farmlife #animallover #boxer #countrygirl #athlete #boxing #wbo #professionalboxer #assault #blondescandoanything #fighter #bigbearcalifornia #bigbear #strength #influencer #model #brandambassador #ownit #menwhohitwomen #truthwillprevail #courage #dogabuser #womanbeater #instareal #nomeansno #factsarefacts #realtalk

      Допис, поширений Jamie Frontz (@prettypinkacres)

       

      Боксер обвиняется в избиении женщины в США. Ему грозит четыре года тюрьмы. Следующее заседание суда состоится в марте. 

      Россиянин Ковалев отреагировал на обвинения в избиении девушки. Боксер просит не спешить с выводами. Ковалев акцентировал внимание на том, что болельщики не знают деталей происшествия.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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