Американская певица Мишель Уильямс оказалась в психиатрической больнице

Американская певица, экс-солистка группы Destiny's Child Мишель Уильямс обратилась за помощью психиатров.

Об этом рассказала сама звезда в Instagram.

"Я годами привлекала внимание общественности к проблемам психического здоровья и призывала людей обращаться за поддержкой к тем, кто любит их и заботится о них. Недавно я получила такой же совет и обратилась за помощью к группе профессионалов", – откровенно призналась Мишель.

Певица не указала подробности относительно своего состояния, однако отметила, что чувствует себя намного лучше.

Допис, поширений Michelle Williams (@michellewilliams) 17 Лип 2018 р. о 12:01 PDT

Как пишет TMZ, Уильямс оказалась в больнице Лос-Анджелеса из-за депрессии. По информации таблоида, она находится там уже несколько дней. Ранее звезда признавалась, что хотела совершить суицид.

Чем известна группа Destiny's Child?Популярная группа Destiny's Child существовала с 1990-го по 2005 год. Вместе с Уильямс в коллективе выступали Бейонсе и Келли Роуленд. Коллектив выпустил четыре студийных альбома.



Группа Destiny's Child, в которой пела Бейонсе