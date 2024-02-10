Сырский может изменить ход войны, – полковник армии США в отставке
Источник:"Голос Америки"
Отставной полковник Сухопутных сил США заявил, что генерал Александр Сырский опытный полководец. Поэтому он может изменить ход войны.
Кстати, Владимир Зеленский, объявляя об отставке Валерия Залужного, заявил, что нужны изменения в армии. В то же время Роберт Гамильтон объяснил, что имеет вопросы к Сырскому относительно того, как он будет менять стратегию войны и удастся ли ему стать таким же популярным в народе и армии, как Залужный.
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Что говорит Гамильтон о Сырском
Гамильтон является доцентом евразийских исследований в Военном колледже Сухопутных сил США. Он специализируется на исследовании вопросов безопасности в Восточной Европе и на Балканах.
Отставной полковник Сухопутных сил США рассказал, отвечая на вопрос, нужен ли войне в Украине новый подход, что он поставил бы другой вопрос.
Генерал Сырский перебирает командование. Мы знаем, что Залужный был очень популярным как среди украинской общественности, так и в Вооруженных Силах. Сможет ли генерал Сырский сохранить эту популярность и поддержку ВСУ со своей стратегией войны, которую еще кстати надо увидеть? Залужный был выдающейся фигурой во многих смыслах,
– сказал Роберт Гамильтон.
Он также поставил вопрос, нужен ли новый стратегический и оперативный подход, ведь это влечет за собой другие вопросы. В частности, о том:
- какого типа и объема помощь Украине нужна,
- когда и как эту помощь интегрируют в Вооруженные Силы Украины,
- как ее применят для ведения войны.
"Мы настолько сосредоточены на сухопутной войне, что забываем, что продолжается морская война, с которой Украина очень хорошо справляется", – заявил отставной полковник Сухопутных сил США.
Он отметил, что Украина без военно-морского флота вытеснила российский Черноморский флот из западной части Черного моря, и почти из Крыма. Ведь некоторые корабли россиян находятся далеко на Востоке. В частности, в порту Очамчира в неподконтрольной грузинскому правительству Абхазии.
Украина и ее партнеры должны начать смотреть на все сферы этой войны – на земле, в воздухе, в Черном море. Думаю, что генерал Сырский сможет объединить многоотраслевую стратегию и изменить ход войны против России, достигнув военных целей Украины,
– убежден Гамильтон.
Повлияет ли замена Главнокомандующего на позицию Конгресса США
Отставной полковник Сухопутных сил США заявил, что замена генерала Валерия Залужного не обязательно хороший процесс, однако не стоит паниковать. Ведь:
- из-за этого не нарушатся процессы внутри украинского аппарата национальной безопасности;
- это не означает, что Украина перестанет серьезно вести войну, что украинские Вооруженные Силы несерьезно настроены на победу в войне;
- это может означать, что есть разногласия относительно подхода в ведении войны.
Генерал Сырский и президент Зеленский, вероятно, захотят принять другой подход и определить различные способы выхода из тупика. Посмотрим как это будет выглядеть,
– заявил американский полковник.
Он также сомневается, что личности Залужного или Сырского влияют на отношение Пентагона.
"Я знаю, что генерал Залужный имел очень хорошие отношения со многими представителями военного командования США и Запада. Генерал Сырский опытный полководец, опытный генерал. Предполагаю, что он сможет сделать то же самое (наладить отношения с западным командованием – 24 Канал)", – заявил Гамильтон.
Он также обратил внимание на то, что к Валерию Залужному заслуженно было большое доверие на ранних этапах войны. Это случилось благодаря тому, как он наделял полномочиями подчиненных и младших командиров.
Сырский стал новым Главкомом
- Владимир Зеленский 8 февраля уволил Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. На его место назначили генерал-полковника Александра Сырского. До этого он был командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
- Комментируя смену руководства, президент Украины заявил, что кое в чем нужны срочные изменения в армии. В частности, уже 9 февраля вместо Сергея Шапталы Генеральный штаб ВСУ возглавил Анатолий Баргилевич.
- Также произошли изменения в Министерстве по делам ветеранов. В частности, министр Юлия Лапутина ушла с должности. Кабмин назначил временно исполняющим обязанности министра по делам ветеранов Александра Порхуна.