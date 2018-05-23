Американского певца R. Kelly обвинили в изнасиловании: детали инцидента

Волна секс-скандалов в Голливуде не прекращается. Знаменитости больше не скрывают, что стали жертвами домогательств и изнасилований. В эпицентр нового громкого скандала попал америкнаський певец и экс-баскетболист Роберт Сильвестр Келли, более известный как R. Kelly.

Только Голливуд прекратил обсуждать недавнее обвинение, адресованное гениальному режиссеру Люку Бессону, как на весь мир загремел еще один секс-скандал. Популярный американский певец R. Kelly якобы изнасиловал свою поклонницу.

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Жертвой нападения стала 20-летняя Фэйт Роджерс, сообщает CNN. Девушка познакомилась со своим кумиром в 2017 году на концерте в Техасе. С тех пор она общалась с R. Kelly. Певец, по словам Фейт Роджерс, наведывался к ней, наливал ей алкоголь и рассказывал, что может помочь ей начать вокальную карьеру.

Впоследствии R. Kelly пригласил девушку в Нью-Йорк на концерт. Для нее мужчина снял номер в гостинице. Во время очередного общения артист изнасиловал американку. Об этом говорится в заявлении Фейт Роджерс к правоохранителям. Кроме этого, он запугивал жертву нападения, закрывал ее в комнате или в машине.

Во время их отношений, которые длились около года, R. Kelly регулярно занимался запугиванием, психическим, словесным и сексуальным насилием, во время и после сексуального контакта. Его поведение было направлено на унижение и замешательство девушки,

– рассказал адвокат Фейт Роджерс.

Несмотря на психологическую травму жертва нападения была вынуждена обратиться за помощью к врачам. После полового контакта с певцом у девушки диагностировали венерическое заболевание.