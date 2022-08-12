Ужасное влияние на людей: Amnesty International раскритиковала агрессию россии на ЗАЭС

россия использует Запорожскую АЭС в Энергодаре как военную базу. Оккупанты держат в панике местных.

Новое заявление правовой организации Amnesty International сделали 12 августа на фоне постоянных обстрелов ЗАЭС. Отметили, что россия использует атомную электростанцию как военную базу.

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"Утверждения, которые мы получаем непосредственно из Энергодара, города, расположенного рядом с атомной станцией, красноречиво говорят об ужасном влиянии российской милитаризации на гражданское население", – отметили в организации.

Что могут устроить россияне

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что если авария на ЗАЭС случится, то придется срочно эвакуировать людей, проживающих в радиусе 50 километров. Это около 275 тысяч жителей Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей.

По словам Старуха, реакторы на ЗАЭС надежные. Они могут выдержать удары. Наиболее опасными остаются резервуары с отработанным ядерным топливом.

Обратите внимание – критика Amnesty International от Великобритании: смотрите видео

Скандал с Amnesty International

Правозащитная организация обнародовала 4 августа скандальный отчет. Она обвинила Вооруженные силы Украины в том, что они представляют опасность для гражданского населения, когда обороняются в населенных пунктах.

Организация попросила прощения за отчет, однако подчеркнула – от своих выводов не отказывается.

В Центре стратегических коммуникаций заявили, что Amnesty International составили отчет на основе рассказов украинцев, находившихся под давлением оккупантов. Речь идет о людях в фильтрационных лагерях или колониях. Кроме того, силовые структуры россиян цензурировали показания.

Журналисты The Times заявил, что такие заявления Amnesty International являются рупором кремлевской пропаганды, поскольку правозащитники стигматизируют жертв. Кроме этого, это является легализацией ударов оккупантов по украинским городам и селам.

После отчета в офисах Amnesty International в разных странах начали увольняться работники. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что это единственное морально правильное решение. Он назвал такие поступки мужественными.