Ужасное влияние на людей: Amnesty International раскритиковала агрессию россии на ЗАЭС
Источник:Amnesty International
россия использует Запорожскую АЭС в Энергодаре как военную базу. Оккупанты держат в панике местных.
Новое заявление правовой организации Amnesty International сделали 12 августа на фоне постоянных обстрелов ЗАЭС. Отметили, что россия использует атомную электростанцию как военную базу.
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"Утверждения, которые мы получаем непосредственно из Энергодара, города, расположенного рядом с атомной станцией, красноречиво говорят об ужасном влиянии российской милитаризации на гражданское население", – отметили в организации.
Что могут устроить россияне
Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что если авария на ЗАЭС случится, то придется срочно эвакуировать людей, проживающих в радиусе 50 километров. Это около 275 тысяч жителей Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей.
По словам Старуха, реакторы на ЗАЭС надежные. Они могут выдержать удары. Наиболее опасными остаются резервуары с отработанным ядерным топливом.
Обратите внимание – критика Amnesty International от Великобритании: смотрите видео
Скандал с Amnesty International
- Правозащитная организация обнародовала 4 августа скандальный отчет. Она обвинила Вооруженные силы Украины в том, что они представляют опасность для гражданского населения, когда обороняются в населенных пунктах.
- Организация попросила прощения за отчет, однако подчеркнула – от своих выводов не отказывается.
- В Центре стратегических коммуникаций заявили, что Amnesty International составили отчет на основе рассказов украинцев, находившихся под давлением оккупантов. Речь идет о людях в фильтрационных лагерях или колониях. Кроме того, силовые структуры россиян цензурировали показания.
- Журналисты The Times заявил, что такие заявления Amnesty International являются рупором кремлевской пропаганды, поскольку правозащитники стигматизируют жертв. Кроме этого, это является легализацией ударов оккупантов по украинским городам и селам.
- После отчета в офисах Amnesty International в разных странах начали увольняться работники. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что это единственное морально правильное решение. Он назвал такие поступки мужественными.