Убийцы за штурвалом: аналитики разоблачили российских пилотов, бомбящих Украину из Энгельса

10 октября 2023, 11:53
Читати новину українською

Источник:

Molfar

Российские военные атакуют Украину со стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые обслуживают на авиабазе "Энгельс-2". Аналитикам удалось идентифицировал российских военных с авиабазы "Энгельс-2", которые причастны к военным преступлениям в Украине.

Авиабаза "Энгельс-2" в Саратовской области – одна из самых больших в России. Аналитики Molfar идентифицировали 75 сотрудников авиабазы.

Смотрите также Летучая смерть: особенности крылатых ракет Х-101, которыми Россия обстреляла Украину ночью

Аналитики идентифицировали 75 работник авиабазы "Энгельс-2"

Среди них полковники, начальники штаба, летчики и механики, ответственные за смерти украинцев, сотни разрушенных домов и дни без электроснабжения.

Российские военные, которых идентифицировали аналитики, ответственны за запуск ракет по гражданским объектам и домам мирного населения Украины, что является нарушением Гаагской конвенции о законах и обычаях войны.

Как известно, Россия выпускает по Украине с самолетов Ту-95 смертоносные ракеты типа Х-101/Х-555/Х-55.

В реестре, созданном аналитиками Molfar, сразу 7 пилотов самолетов Ту-95:

  • Печкарев Алексей Геннадиевич (пилот, майор)
  • Евстифеев Илья Александрович (пилот, майор)
  • Стегачев Олег Сергеевич (пилот, майор)
  • Сидоров Роман Игоревич (второй пилот, капитан)
  • Дорофеев Иван Федорович (пилот, майор)
  • Есауленко Николай Сергеевич (пилот, помощник командира полетов ТУ-95мс, лейтенант)
  • Кабанов Андрей Викторович (пилот, майор)

Полный реестр российских военных, работающих на авиабазе "Энгельс-2", доступен по этой ссылке.


Реестр российских военных, работающих на авиабазе "Энгельс-2" / Фото Molfar

Украина атаковала военный аэродром в Энгельсе

В декабре 2022 года российские военные аэродромы оказались под атакой Украины. Говорится как о "Энгельсе", так и "Дягилево", где располагались истребители России.

Удары по российским самолетам были нанесены с помощью дронов советского производства Ту-141 "Стриж". Украинские военные модернизировали дроны и установили взрывчатку.

В результате атаки в Энгельсе были повреждены 2 самолета Ту-95. Поражение российских самолетов на авиабазе "Энгельс" подтвердили спутниковые снимки.

На аэродроме "Дягилево" во время атаки украинские военные поразили Ту-95 и Ту-22М3.

Автор: Михайло Гема