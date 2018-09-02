Анастасия Кожевникова призналась, продолжит ли выступать в составе "ВИА Гры"

Одна из вокалисток горячей группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова не намерена продолжать вокальную карьеру в составе коллектива. Звезда уже призналась в этом своему продюсеру Константину Меладзе.

Как известно, 24 августа в столице состоялась свадьба певицы Анастасии Кожевниковой и ее загадочного мужа Кирилла. Обетами пара обменялась в одном из загородных комплексов Киева.

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И продлевать контракт с Константином Меладзе артистка не намерена. Об этом она сообщила в программе "Светская жизнь", передает ТСН.

2 сентября заканчивается контракт с группой "ВИА Гра". Поэтому медовый месяц у нас отменяется... Просто 5-летнего контракта мне хватило. Я вот его четко отбыла. Теперь хочу попробовать собственные силы и идти дальше самостоятельно,

– призналась Анастасия Кожевникова.

Поможет певице начать сольную карьеру ее новоиспеченный муж Кирилл. Именно он станет новым продюсером звезды. И хоть опыта в шоу-бизнесе мужчина не имеет, все же пообещал выполнить прихоть жены.

"Я занимаюсь торговлей, продажей какао бобов, но свою артистку я сделаю такой, какой она хочет быть", – рассказал Кирилл.

Кроме этого, Анастасия Кожевникова отметила, как Константин Меладзе отреагировал на ее решение. По ее словам, продюсер пожелал паре согласия и любви.