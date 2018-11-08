"Андерлехт" украинца Макаренко первым выбыл из группового рануда Лиги Европы

"Андерлехт" с украинцем Евгением Макаренко в составе уступил в Лиге Европы Фенербахче.

Победу стамбульцам принесли голы Матье Вальбуэны и Михаэля Фрея. Бельгийцы доигрывали матч в меньшинстве, после того, как на 79-й минуте был удален Закария Баккали. Отметим, что Макаренко отыграл за "Андрелехт" весь матч.

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Это фиаско досрочно решило судьбу "Андерлехта" в Лиге Европы: команда стала первой, кто досрочно обеспечил себе вылет после группового этапа.

"Фенербахче – - "Андрелехт" 2:0

Голы: Вальбуэна, 71, Фрей, 74

Удаление: Баккали, 79 ("Андерлехт")

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