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      "Андерлехт" украинца Макаренко первым выбыл из группового рануда Лиги Европы

      18 Читати новину українською
      Евгений Макаренко (слева)
      Евгений Макаренко (слева)

      "Андерлехт" с украинцем Евгением Макаренко в составе уступил в Лиге Европы Фенербахче.

      Победу стамбульцам принесли голы Матье Вальбуэны и Михаэля Фрея. Бельгийцы доигрывали матч в меньшинстве, после того, как на 79-й минуте был удален Закария Баккали. Отметим, что Макаренко отыграл за "Андрелехт" весь матч.

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      Это фиаско досрочно решило судьбу "Андерлехта" в Лиге Европы: команда стала первой, кто досрочно обеспечил себе вылет после группового этапа.

      "Фенербахче – - "Андрелехт" 2:0
      Голы: Вальбуэна, 71, Фрей, 74
      Удаление: Баккали, 79 ("Андерлехт")

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      Теги: Спорт Лига Европы Футбол
      Источник: 24 Канал
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