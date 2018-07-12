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Андрей Данилко завершает вокальную карьеру в образе Верки Сердючки

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Верка Сердючка уходит со сцены
Верка Сердючка уходит со сцены / Фото из открытых источников

Сценический образ Андрея Данилко – зажигательная Верка Сердючка – исчезнет из украинского шоу-бизнеса. Артист готовится к прощальному турне по Украине.

Верка Сердючка за 20 лет выступлений завоевала сердца тысяч украинцев. Талантливый артист Андрей Данилко стал почетным гостем светских мероприятий и музыкальных шоу. Однако певец решил завершить карьеру в образе Верки Сердючки.

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Сейчас артист планирует выступить на открытии одной из летних концертных площадок – одесского "Морвокзала". Концерт состоится 13 июля. Известно, что в Одессе Верка Сердючка исполнит полную версию обновленной концертной программы. Вместе с народной любимицей и ее мамой на сцену выйдут 20 участников коллектива. По словам артиста, во время мероприятия состоится презентация его новых песен.

Это будет последнее выступление Верки Сердючки перед ее прощальным концертным турне, которое начнется через год. Зрителей ждет зажигательное шоу мирового масштаба,
– уверяют организаторы концерта.

 

Кроме того, сам Андрей Данилко признался, что действительно в 2019 году попрощается с украинскими поклонниками его творчества. Таким образом артист решил поблагодарить их за все годы поддержки.

"Это будет грандиозное выступление артистки, которая соскучилась по своим зрителем. Яркое шоу, достойное Верки Сердючки. Она сама собой уже праздник! Кстати, кроме известных песен, Верка подготовила несколько новых композиций", – рассказал Андрей Данилко.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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