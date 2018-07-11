Андрей Ярмоленко перешел в "Вест Хэм"

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко официально сменил клуб. Он стал игроком английского "Вест Хэма"

Сумма контракта пока неизвестна. Отмечается, что контракт рассчитан на 4 года.

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Напомним, Андрей Ярмоленко летом 2017 года перебрался из киевского "Динамо" в дортмундскую "Боруссию" за 25 миллионов евро. За этот сезон он сыграл за немецкую команду в 26 матчах, где забил шесть голов.