Андрей Ярмоленко перешел в "Вест Хэм"
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко официально сменил клуб. Он стал игроком английского "Вест Хэма"
Сумма контракта пока неизвестна. Отмечается, что контракт рассчитан на 4 года.
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Напомним, Андрей Ярмоленко летом 2017 года перебрался из киевского "Динамо" в дортмундскую "Боруссию" за 25 миллионов евро. За этот сезон он сыграл за немецкую команду в 26 матчах, где забил шесть голов.
Источник: 24 Канал
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