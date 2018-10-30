Андрей Лунин дебютирует за "Леганес" в матче Кубка Испании

Украинский голкипер Андрей Лунин впервые будет играть в составе Леганес против Райо Вальекано в рамках 1/16 Кубка Испании.

19-летний спортсмен будет защищать ворота хозяев с первых минут матча. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

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Напомним, что матч Кубка Испании "Леганес" – "Райо Вальекано" начнется 30 октября в 21:30 по киевскому времени.

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