Андрей Лунин может покинуть "Леганес"
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, ныне выступающий на правах аренды за "Леганес", может стать игроком "Райо Вальекано".
По информации El Gol Digital, в "Райо" недовольны уровнем игры нынешнего голкипера – Столи Димитревски. Клуб рассматривает вариант с привлечением Лунина в зимнее трансферное окно.
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Андрей Лунин вроде бы находится на вершине трансферного листа "пчел", которые намерены арендовать украинца как минимум до конца нынешнего сезона.
Напомним, 10 ноября Лунин дебютировал в чемпионате Испании, выйдя на замену на 84-й минуте матча против "Жироны".
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Источник: 24 Канал
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