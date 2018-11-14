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      Андрей Лунин может покинуть "Леганес"

      49 Читати новину українською
      Андрій Лунин
      Андрій Лунин

      Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, ныне выступающий на правах аренды за "Леганес", может стать игроком "Райо Вальекано".

      По информации El Gol Digital, в "Райо" недовольны уровнем игры нынешнего голкипера – Столи Димитревски. Клуб рассматривает вариант с привлечением Лунина в зимнее трансферное окно.

      Читайте также: Тренер "Леганесу" заявил, что не хочет отдавать Лунина обратно в "Реал"

      Андрей Лунин вроде бы находится на вершине трансферного листа "пчел", которые намерены арендовать украинца как минимум до конца нынешнего сезона.

      Напомним, 10 ноября Лунин дебютировал в чемпионате Испании, выйдя на замену на 84-й минуте матча против "Жироны".

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      Теги: Спорт Футбол Андрей Лунин
      Источник: 24 Канал
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