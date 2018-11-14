Андрей Лунин может покинуть "Леганес"

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин, ныне выступающий на правах аренды за "Леганес", может стать игроком "Райо Вальекано".

По информации El Gol Digital, в "Райо" недовольны уровнем игры нынешнего голкипера – Столи Димитревски. Клуб рассматривает вариант с привлечением Лунина в зимнее трансферное окно.

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Андрей Лунин вроде бы находится на вершине трансферного листа "пчел", которые намерены арендовать украинца как минимум до конца нынешнего сезона.

Напомним, 10 ноября Лунин дебютировал в чемпионате Испании, выйдя на замену на 84-й минуте матча против "Жироны".

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