Андрей Лунин не полетел с "Реалом" на матч против "Жироны"

Мадридский "Реал" опубликовал заявку на матч 2-го тура чемпионата Испании против "Жироны", который состоится 26 августа.

В списке игроков не оказалось украинского вратаря Андрея Лунина. Главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги выбрал в заявку Кейлора Наваса, Тибо Куртуа и Кико Касилью.

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Отметим, что в текущем сезоне Лунин еще не попадал в заявку "Реала" на матчи Примеры, но был в запасе во встрече за Суперкубок UEFA с "Атлетико" (2:4).

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