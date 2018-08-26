Андрей Лунин не полетел с "Реалом" на матч против "Жироны"
Мадридский "Реал" опубликовал заявку на матч 2-го тура чемпионата Испании против "Жироны", который состоится 26 августа.
В списке игроков не оказалось украинского вратаря Андрея Лунина. Главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги выбрал в заявку Кейлора Наваса, Тибо Куртуа и Кико Касилью.
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Отметим, что в текущем сезоне Лунин еще не попадал в заявку "Реала" на матчи Примеры, но был в запасе во встрече за Суперкубок UEFA с "Атлетико" (2:4).
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Источник: 24 Канал
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