Андрей Шевченко имеет совместный бизнес с российским олигархом Абрамовичем, – СМИ

Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко зарабатывает вместе с российским олигархом Романом Абрамовичем добычей золота на Чукотке.

Об этом говорится в расследовании DW.

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По данным реестра компаний Великобритании, Шевченко с декабря 2015 года является совладельцем инвестиционной брокерской компании MC Peat & Co. LLP – официального брокера акций холдинга Highland Gold Mining, которые котируются на Лондонской бирже.

Холдинг Highland Gold Mining контролирует Абрамович со своими бывшими однокурсниками Евгением Швидлером и Валерием Ойфом. Компания объединяет 9 рудников на Чукотке, на Дальнем Востоке России и в Кыргызстане, где добывают тонны золота и серебра на более чем 300 миллионов долларов в год.

Андрей Шевченко не ответил на переданный через его ассистента запрос издания о том, какую именно роль он играет в данной инвестиционной брокерской компании. Представитель Шевченко сообщил, что передаст вопрос тренеру в середине февраля, когда он прибудет в Украину.

DW предполагает, что появление украинца в компании MC Peat может быть связано с его дружбой с Абрамовичем еще со времен его выступлений за "Челси".

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