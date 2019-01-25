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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Андрей Шевченко имеет совместный бизнес с российским олигархом Абрамовичем, – СМИ

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      Андрей Шевченко
      Андрей Шевченко / Фото из открытых источников

      Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко зарабатывает вместе с российским олигархом Романом Абрамовичем добычей золота на Чукотке.

      Об этом говорится в расследовании DW.

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      По данным реестра компаний Великобритании, Шевченко с декабря 2015 года является совладельцем инвестиционной брокерской компании MC Peat & Co. LLP – официального брокера акций холдинга Highland Gold Mining, которые котируются на Лондонской бирже.

      Холдинг Highland Gold Mining контролирует Абрамович со своими бывшими однокурсниками Евгением Швидлером и Валерием Ойфом. Компания объединяет 9 рудников на Чукотке, на Дальнем Востоке России и в Кыргызстане, где добывают тонны золота и серебра на более чем 300 миллионов долларов в год.

      Андрей Шевченко не ответил на переданный через его ассистента запрос издания о том, какую именно роль он играет в данной инвестиционной брокерской компании. Представитель Шевченко сообщил, что передаст вопрос тренеру в середине февраля, когда он прибудет в Украину.

      DW предполагает, что появление украинца в компании MC Peat может быть связано с его дружбой с Абрамовичем еще со времен его выступлений за "Челси".

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      Теги: Футбол Спорт Челси Андрей Шевченко
      Источник: 24 Канал
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