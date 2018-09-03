Андрей Шевченко официально представил своего нового звездного помощника

Одним из помощников Андрея Шевченко в сборной Украины стал бывший вратарь киевского "Динамо" и национальной команды Александр Шовковский.

Наставник "сине-желтых" уже представил Шовковского игрокам перед началом тренировки, информирует "Команда №1".

Читайте также: Сборная Украины начала подготовку к матчам Лиги наций: подробности

Официальная презентация, скорее всего, состоится во вторник, 4 сентября.

Александр Шовковский завершил игровую карьеру в 2016 году. За киевское "Динамо" он провел 635 матчей во всех турнирах, что является рекордом. Также Шовковский является рекордсменом чемпионата Украины по количеству сыгранных матчей в высшем дивизионе, на его счету 426 поединков.

Напомним, 6 сентября украинская сборная матчем против Чехии стартует в Лиге наций, а 9 сентября встретится во Львове со Словакией.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24