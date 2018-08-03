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СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Андрей Шевченко станет экспертом на итальянском телевидении

61 Читати новину українською
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко будет работать футбольным экспертом на телевидении.

Шевченко, который в свои годы успешно играл в Серии А, станет экспертом стриминговой платформы "Dazn online". Компания решила выйти на новый уровень, начав трансляции поединков Серии А и Б, Ла Лиги и Лиги 1 в Италии, сообщает издание La Presse.

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"Очень рад вернуться в Италию. Это очень интересный проект", – прокомментировал свою новую работу Шевченко.

Также в команду экспертов проекта войдут легенда "Милана" и сборной Италии Паоло Мальдини и звездный экс-игрок сборной Португалии и ряда европейских топ-клубов Луиш Фигу.

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Теги: Новости спорта Андрей Шевченко
Источник: 24 Канал
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