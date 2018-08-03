Андрей Шевченко станет экспертом на итальянском телевидении

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко будет работать футбольным экспертом на телевидении.

Шевченко, который в свои годы успешно играл в Серии А, станет экспертом стриминговой платформы "Dazn online". Компания решила выйти на новый уровень, начав трансляции поединков Серии А и Б, Ла Лиги и Лиги 1 в Италии, сообщает издание La Presse.

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"Очень рад вернуться в Италию. Это очень интересный проект", – прокомментировал свою новую работу Шевченко.

Также в команду экспертов проекта войдут легенда "Милана" и сборной Италии Паоло Мальдини и звездный экс-игрок сборной Португалии и ряда европейских топ-клубов Луиш Фигу.

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