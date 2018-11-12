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      Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины форварда "Мариуполя"

      44 Читати новину українською
      Андрей Борячук (слева)
      Андрей Борячук (слева)

      Футболист "Мариуполя" Андрей Борячук переведен главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко из резервного списка в основную команду.

      22-летний Борячук уже защищал честь Украины на юношеском и молодежном уровнях. Форвард "Мариуполя" провел за сине-желтых 30 матчей, забив 12 мячей, сообщает Федерация футбола Украины.

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      Отметим, что уже 12 ноября вместе с другими вызванными игроками новичок прибудет в расположение главной команды страны.

      Напомним, что защитник донецкого "Шахтера" Богдан Бутко не сыграет за сборную Украины в матче Лиги наций против Словакии, а также в товарищеской игре против Турции. Защитник получил травму и не сможет выйти на поле. Вместо него приглашение получил игрок львовских "Карпат" Марьян Швед.

      Сборная Украины сыграет 16 ноября со Словакией в Лиге наций, а 20 ноября – товарищеский матч с Турцией.

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      Теги: Спорт Андрей Шевченко ФК Мариуполь Футбол Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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