Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины форварда "Мариуполя"

Футболист "Мариуполя" Андрей Борячук переведен главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко из резервного списка в основную команду.

22-летний Борячук уже защищал честь Украины на юношеском и молодежном уровнях. Форвард "Мариуполя" провел за сине-желтых 30 матчей, забив 12 мячей, сообщает Федерация футбола Украины.

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Отметим, что уже 12 ноября вместе с другими вызванными игроками новичок прибудет в расположение главной команды страны.

Напомним, что защитник донецкого "Шахтера" Богдан Бутко не сыграет за сборную Украины в матче Лиги наций против Словакии, а также в товарищеской игре против Турции. Защитник получил травму и не сможет выйти на поле. Вместо него приглашение получил игрок львовских "Карпат" Марьян Швед.

Сборная Украины сыграет 16 ноября со Словакией в Лиге наций, а 20 ноября – товарищеский матч с Турцией.

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