Анджелина Джоли госпитализирована с психическим расстройством, – СМИ

Голливудская киноактриса Анджелина Джоли, которая продолжает вести борьбу с экс-супругом Брэдом Питтом за право опеки над детьми, экстренно госпитализирована с психическим расстройством.

Актриса госпитализирована в клинику, в которой ей несколько лет назад помогали побороть анорексию. Об этом пишет издание "РБК-Украина" со ссылкой на The Hollywood Life.

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Отмечается, что Анджелина Джоли похудела до 44 кг при росте 170 см, якобы из-за навязчивых мыслей, что у нее проблемы с весом.

Сейчас Джоли снимается в сиквеле "Малефисента-2". Так, команда фильма остановила съем, пока актриса не восстановится.

Напомним, что актерская пара Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о разводе еще в 2016 году. Они до сих пор решают судебные вопросы, в частности, бывшие супруги разделят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Нокса.

Накануне Джоли заявила, что ее экс-возлюбленный не выплачивает алименты на детей. Таким образом Анджелина Джоли стремится не только привлечь внимание социума, но и впоследствии использовать это в суде. Такие обвинения уже опровергли представители Брэда Питта, заявив, что голливудская звезда манипулирует этим вопросом в СМИ.