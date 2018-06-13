Анджелина Джоли получила жесткий приговор суда по делу развода с Брэдом Питтом: детали

В Голливуде уже устали от баталий Анджелины Джоли и Брэда Питта. Пара до сих пор не нашла общий язык в вопросах их развода. Больше раздоров у экс-влюбленных вызывают разговоры об опеке над 6 детьми.

Как известно, Анджелина Джоли участвует в съемках второй части популярного фильма "Малефисент". Работа ведется в Великобритании, поэтому актриса забрала детей в Лондон. Такое решение отнюдь не поддержал Брэд Питт, который все лето будет работать в Лос-Анджелесе и не будет иметь возможность ездить в другую страну. Поэтому муж запретил вывозить их детей за пределы США. Это возмутило Анджелину Джоли, однако решение своего не изменила.

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Действия актрисы рассмотрел Высший суд в Лос-Анджелесе, сообщает The Daily Mail. Служители Фемиды отметили, что биологические и усыновленные дети супругов должны равномерно общаться как с Анджелиной Джоли, так и с Брэдом Питтом. Поэтому актер может видеться с детьми в удобное для себя время.

Анджелина Джоли с детьми

Кроме этого, Брэд Питт получил номера телефонов 6 детей, чтобы он имел возможность общаться без участия или контроля Анджелины Джоли. Судьи добавили, что во время пребывания детей с актером, звездная мама за сутки может сделать только один телефонный звонок к ним.

Сейчас благодаря психологам и адвокатам экс-супругам распределили дни и часы с детьми. Брэд Питт будет приезжать в Лондон и впоследствии заберет их в Лос-Анджелес. В случае отказа или нарушения этих условий суд пригрозил Анджелине Джоли возможную потерю полной опеки над детьми. Следующее заседание по делу Джоли и Питта состоится 13 июня.

"Если несовершеннолетние дети останутся изолированными от своего отца и в зависимости от обстоятельств, сопровождающих это условие, это может привести к сокращению времени, которое они проводят с Джоли, и может привести к приказу суда передать первичную физическую опеку Питту", – отметили судьи.

Напомним, что актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт решили расстаться еще в 2016 году. Сейчас пара решает судебные вопросы, в частности, супруги разделят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Нокса. Старший сын Мэддокс уже заявил, что хочет жить с отцом.