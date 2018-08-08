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Анджелина Джоли предъявила новые обвинения против Брэда Питта: подробности

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Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт / Фото из открытых источников

Звездные экс-супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжают борьбу за опеку над детьми. В частности , Джоли пожаловалась через адвоката на маленькие алименты от Брэда Питта.

Так, голливудская киноактриса заявила, что Брэд Питт не выплачивает алименты больше чем полтора года. Об этом сообщает издание NBC News.

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Питт обязан выплачивать пособие на детей. Он до сих пор не выплатил существенную сумму алиментов после развода. Поскольку неофициальные договоренности о компенсации детских расходов не поддерживались Питтом больше полтора года, Джоли намерена подать о выплате алиментов в обратном порядке,
– заявляет адвокат Джоли Саманта Блей Деджан.

Издание People со ссылкой на источники, близкие к Питту, подчеркивает, что актер с момента расставания с Анджелиной Джоли уже заплатил ей не один миллион долларов. Интересно, что эта сумма была намного больше той, о которой вместе с Джоли сначала договаривались.

"Брэд уже заплатил гораздо больше, чем предполагает неофициальное соглашение, и даже больше, чем судья бы обязал его заплатить, если бы существовало такое постановление", – говорится в источнике.

Анджеліна Джолі і Бред Пітт
Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми

Напомним, что актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт решили расстаться еще в 2016 году. Сейчас пара решает судебные вопросы, в частности, супруги разделят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Ноксом. Старший сын Мэддокс уже заявил, что хочет жить с отцом. Однако Джоли продолжает требовать полной опеки, не учитывая разногласия с подростком.

Теги: LifeStyle Кино Звездные разводы Дети и несовершеннолетние Звездные мамы Брэд Питт Анджелина Джоли
Источник: 24 Канал
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