Анджелина Джоли предъявила новые обвинения против Брэда Питта: подробности

Звездные экс-супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт продолжают борьбу за опеку над детьми. В частности , Джоли пожаловалась через адвоката на маленькие алименты от Брэда Питта.

Так, голливудская киноактриса заявила, что Брэд Питт не выплачивает алименты больше чем полтора года. Об этом сообщает издание NBC News.

Читайте также: Анджелина Джоли хочет усыновить еще одного ребенка: реакция Брэда Питта

Питт обязан выплачивать пособие на детей. Он до сих пор не выплатил существенную сумму алиментов после развода. Поскольку неофициальные договоренности о компенсации детских расходов не поддерживались Питтом больше полтора года, Джоли намерена подать о выплате алиментов в обратном порядке,

– заявляет адвокат Джоли Саманта Блей Деджан.

Издание People со ссылкой на источники, близкие к Питту, подчеркивает, что актер с момента расставания с Анджелиной Джоли уже заплатил ей не один миллион долларов. Интересно, что эта сумма была намного больше той, о которой вместе с Джоли сначала договаривались.

"Брэд уже заплатил гораздо больше, чем предполагает неофициальное соглашение, и даже больше, чем судья бы обязал его заплатить, если бы существовало такое постановление", – говорится в источнике.



Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми

Напомним, что актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт решили расстаться еще в 2016 году. Сейчас пара решает судебные вопросы, в частности, супруги разделят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Паксом, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Ноксом. Старший сын Мэддокс уже заявил, что хочет жить с отцом. Однако Джоли продолжает требовать полной опеки, не учитывая разногласия с подростком.