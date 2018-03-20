Анджелина Джоли снялась в рекламе французского бренда: фото

Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась в новой рекламе французского бренда духов Guerlain.

В рамках рекламной кампании Mon Guerlain Florale бренд представил портреты с Анджелиной Джоли, которая позировала фотографу Матье Сезару в платье белого цвета с открытыми плечами, обнажая свои многочисленные татуировки.

Читайте также: "Чудо-женщина" Галь Гадот стала лицом Reebok

Кроме фотоснимков, Guerlain представил мини-фильм и короткие рекламные ролики с актрисой, которые были опубликованы на YouTube и на официальной странице бренда в Instagram.

Допис, поширений Guerlain (@guerlain) 4 Бер 2018 р. о 11:06 PST

Комментируя сотрудничество с Guerlain и выпуск нового аромата, Джоли дала интервью американскому изданию InStyle, в котором рассказала, что стремится "стареть с достоинством".

Допис, поширений Guerlain (@guerlain) 13 Бер 2018 р. о 1:08 PDT

"Я смотрю на себя в зеркало и вижу, что становлюсь похожей на маму. Это согревает мое сердце. Я также вижу, как мое лицо стареет, но мне нравится это, потому что это означает, что я жива – я живу, и становлюсь старше", – заявила Джоли.

Допис, поширений Guerlain (@guerlain) 8 Бер 2018 р. о 10:29 PST

Актриса также рассказала о must-have продуктах в своей косметичке и ключевых правилах макияжа, которых она придерживается.

"У меня есть только одна красная помада. Также в моей косметичке можно найти черную подводку для глаз и тушь для ресниц. Что касается макияжа, то я стараюсь выбирать что-то одно – или темные глаза, или красные губы. С моими чертами лица, если я соединю эти два приема в макияже, то буду похожа на клоуна", – добавила звезда.

Смотрите видео Анджелина Джоли снялась для рекламы Guerlain