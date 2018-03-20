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Анджелина Джоли снялась в рекламе французского бренда: фото

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Анджелина Джоли снялась в рекламе французского бренда: фото
Анджелина Джоли снялась в рекламе французского бренда: фото / Guerlain

Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась в новой рекламе французского бренда духов Guerlain.

В рамках рекламной кампании Mon Guerlain Florale бренд представил портреты с Анджелиной Джоли, которая позировала фотографу Матье Сезару в платье белого цвета с открытыми плечами, обнажая свои многочисленные татуировки.

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Кроме фотоснимков, Guerlain представил мини-фильм и короткие рекламные ролики с актрисой, которые были опубликованы на YouTube и на официальной странице бренда в Instagram.

Комментируя сотрудничество с Guerlain и выпуск нового аромата, Джоли дала интервью американскому изданию InStyle, в котором рассказала, что стремится "стареть с достоинством".

"Я смотрю на себя в зеркало и вижу, что становлюсь похожей на маму. Это согревает мое сердце. Я также вижу, как мое лицо стареет, но мне нравится это, потому что это означает, что я жива – я живу, и становлюсь старше", – заявила Джоли.

Актриса также рассказала о must-have продуктах в своей косметичке и ключевых правилах макияжа, которых она придерживается.

"У меня есть только одна красная помада. Также в моей косметичке можно найти черную подводку для глаз и тушь для ресниц. Что касается макияжа, то я стараюсь выбирать что-то одно – или темные глаза, или красные губы. С моими чертами лица, если я соединю эти два приема в макияже, то буду похожа на клоуна", – добавила звезда.

Смотрите видео Анджелина Джоли снялась для рекламы Guerlain

Теги: Фотоновости LifeStyle Голливуд Красота Анджелина Джоли Реклама
Источник: НВ
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