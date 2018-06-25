Ангел Victoria's Secret Барбара Палвин показала соблазнительную грудь в купальнике: фото
24-летняя популярная венгерская модель Барбара Палвин снялась в соблазнительной рекламе купальников для Sports Illustrated.
Новым снимком из фотосессии Барбара поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.
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Девушка позирует с минимальным естественным макияжем и влажными волосами в вишневом купальнике. Барбара Палвин в очередной раз поражает поклонников своей идеальной фигурой.
Кроме того, Барбара снялась еще и в пикантном видео для Sports Illustrated.
Барбара Палвин / Spotrs Illustrated
Источник: 24 Канал
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