Ангел Victoria's Secret Барбара Палвин показала соблазнительную грудь в купальнике: фото

24-летняя популярная венгерская модель Барбара Палвин снялась в соблазнительной рекламе купальников для Sports Illustrated.

Новым снимком из фотосессии Барбара поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.

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Девушка позирует с минимальным естественным макияжем и влажными волосами в вишневом купальнике. Барбара Палвин в очередной раз поражает поклонников своей идеальной фигурой.

Кроме того, Барбара снялась еще и в пикантном видео для Sports Illustrated.



Барбара Палвин / Spotrs Illustrated