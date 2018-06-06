"Ангел" Victoria's Secret Лаис Рибейро снялась в сексуальной фотосессии: горячие кадры

"Ангел" Victoria's Secret Лаис Рибейро снялась в новой фотосессии для журнала Sports Illustrated Swimsuit.

В новом фотосете 27-летняя модель позировала в различных купальниках, белье и даже топлес.

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Лаис Рибейро для Sports Illustrated



Съемка происходила на багамском пляже. Автором фотосессии для журнала Sports Illustrated стал Бен Уоттс.



Добавим, что недавно Лаис поделилась новыми фото из Доминиканы, где наслаждалась отдыхом.