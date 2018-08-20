"Ангел" Victoria's Secret Лили Олдридж беременна во второй раз

Супермодель и звезда бельевого бренда Victoria's Secret сообщила в сети, что ждёт второго ребенка от своего мужа Кейлеба Фолловилла.

Об этом Лили Олдридж сообщила на своей Instagram странице вчера, 20 августа.

"Сюрприз!" – неожиданно и лаконично подписала снимок звезда. На фото модель позирует в стильном купальнике и демонстрирует большой округлый животик, который она, похоже, тщательно скрывала от поклонников.

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Публикация собрала несколько сотен тысяч лайков и комментариев как от фанатов, так и от коллег по работе: Джоан Смоллс, Наташи Поли, Ирины Шейк, Кендалл Дженнер, Алессандры Амброссио, Карли Клосс, Адрианы Лимы и других.



Лили Олдридж беременна во второй раз

Стоит добавить, что Лили Олдридж вышла замуж за вокалиста группы Kings of Leon Кейлеба Фолловилли в 2011 году, встречавшись перед этим четыре года. В 2012 году у пары родилась дочь Дикси Пёрл.



Лили Олдридж с Кайлебом и Дикси