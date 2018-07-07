"Ангел" Victoria's Secret показала идеальную фигуру в красном белье: горячие фото
Звезда бельевого бренда Victoria's Secret и знаменитая британская модель Рози Хантингтон-Уайтли давно известна своими роскошными формами, которые она уверенно демонстрирует в сети и на подиумах. На этот раз она в очередной раз это подтвердила.
Девушка голливудского актера Джейсона Стейтема ошеломила своих фанатов новыми фото. На них звезда рекламирует новую линейку нижнего белья, которое она создала в коллаборации с брендом Mark & Spencer.
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Новая эксклюзивная линейка нижнего белья и купальников от модели называется Rosie for Autograph. Несколько соблазнительных вариантов звезда решила продемонстрировать и на собственных прелестях.
"Чувствую себя самой собой. Новая коллекция выходит уже совсем скоро", – говорится в заметке Розы. На откровенных снимках можно увидеть сексуальное красное белье, которое отлично подчеркивает ее сексуальную фигуру.
Несколькими днями ранее модель также опубликовала другие кадры в обольстительном белье.
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