"Ангел" Victoria's Secret показала идеальную фигуру в красном белье: горячие фото

Звезда бельевого бренда Victoria's Secret и знаменитая британская модель Рози Хантингтон-Уайтли давно известна своими роскошными формами, которые она уверенно демонстрирует в сети и на подиумах. На этот раз она в очередной раз это подтвердила.

Девушка голливудского актера Джейсона Стейтема ошеломила своих фанатов новыми фото. На них звезда рекламирует новую линейку нижнего белья, которое она создала в коллаборации с брендом Mark & Spencer.

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Новая эксклюзивная линейка нижнего белья и купальников от модели называется Rosie for Autograph. Несколько соблазнительных вариантов звезда решила продемонстрировать и на собственных прелестях.



"Чувствую себя самой собой. Новая коллекция выходит уже совсем скоро", – говорится в заметке Розы. На откровенных снимках можно увидеть сексуальное красное белье, которое отлично подчеркивает ее сексуальную фигуру.

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw) 5 Лип 2018 р. о 9:01 PDT

Несколькими днями ранее модель также опубликовала другие кадры в обольстительном белье.

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw) 3 Лип 2018 р. о 11:24 PDT