"Ангел" Victoria's Secret примеряла винтажные купальники в соблазнительном видео

Звезда бельевого бренда Victoria's Secret Роми Стрейд примерила несколько разных купальников, которые имели большую популярность в 80-90-х годах прошлого века. Обольстительный ретро-видеоролик также напоминает прошлые десятилетия и погружает поклонников в период поп-культуры.

22-летняя голландская модель несколько дней назад опубликовала похожий видеоанонс, в котором рекламирует духи знаменитого бренда Polo Ralph Lauren. На Boomerang-видео Роми позирует в сплошном купальнике в красно-белую широкую полоску.

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Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd) 11 Чер 2018 р. о 12:07 PDT

А уже сегодня Стрейд опубликовала волшебное видео, в котором примерила десяток разных купальников и летних образов. "Ангел" позировала возле винтажных машин и на мотоцикле, развлекалась на роликах и просто получала удовольствие от процесса съемки.

Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd) 13 Чер 2018 р. о 5:19 PDT

Само же ретро-видео очень напоминает период 80-90-х годов США, когда молодежь училась проявлять себя в разных направлениях искусства и экспериментировать с различными стилями одежды. Лишь через час после публикации видео на Instagram странице Роми Стрейд, соблазнительный ролик посмотрели более 160 тысяч пользователей, а поклонники не сдерживают своих эмоций в увлекательных комментариях.