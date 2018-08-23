"Ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд похвасталась пышным декольте в Instagram

Голландская модель и звезда бельевого бренда Victoria's Secret Роми Стрейд побывала на презентации нового продукта марки. Для пикантного фото звезда решила примерить сексуальную новинку.

22 августа Роми пришла на презентацию новой линейки белья Victoria's Secret в Лондоне, где представила публике бюстгальтер под названием "Bra Fit Expert", который визуально значительно увеличивает грудь. Новый продукт уже появился на прилавках магазинов в Великобритании и его можно приобрести на сайте бренда.

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Допис, поширений Victoria’s Secret UK (@victoriassecretuk) 22 Сер 2018 р. о 6:30 PDT

Допис, поширений Victoria’s Secret UK (@victoriassecretuk) 22 Сер 2018 р. о 11:09 PDT

Чтобы продемонстрировать белье Victoria's Secret, звезда надела облегающее платье с большим декольте, через которое просматривался обольстительный бюстгальтер. Новое фото привело в восторг пользователей, которые оставили тысячи положительных комментариев и более 200 тысяч лайков.



Роми Стрейд