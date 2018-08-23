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"Ангел" Victoria's Secret Роми Стрейд похвасталась пышным декольте в Instagram

154 Читати новину українською
Роми Стрейд
Роми Стрейд / Instagram / @romeestrijd

Голландская модель и звезда бельевого бренда Victoria's Secret Роми Стрейд побывала на презентации нового продукта марки. Для пикантного фото звезда решила примерить сексуальную новинку.

22 августа Роми пришла на презентацию новой линейки белья Victoria's Secret в Лондоне, где представила публике бюстгальтер под названием "Bra Fit Expert", который визуально значительно увеличивает грудь. Новый продукт уже появился на прилавках магазинов в Великобритании и его можно приобрести на сайте бренда.

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Чтобы продемонстрировать белье Victoria's Secret, звезда надела облегающее платье с большим декольте, через которое просматривался обольстительный бюстгальтер. Новое фото привело в восторг пользователей, которые оставили тысячи положительных комментариев и более 200 тысяч лайков.

Ромі Стрейд
Роми Стрейд

Теги: LifeStyle Мода Эротика Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
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