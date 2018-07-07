Англия – Швеция: видео голов и моментов матча Чемпионата мира 2018

Сборные Англии и Швеции голы на Чемпионате мира начали забивать уже в первом тайме. Первыми удалось отличиться англичанам.

До этого матча вратарь шведов Ольсен пропустил лишь в одном матче из четырех – от сборной Германии во втором туре. Особенно чувствительным оказался второй гол немцев на последней минуте матча.

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Однако в матче против сборной Англии Ольсен пропустил уже на 30 минуте. Хотя его ошибки здесь нет. После подачи с углового Магвайр выиграл борьбу в воздухе у Форсберга и головой пробил по мячу, который влетел в нижний угол ворот.

Гол сборной Англии в ворота Швеции

Второй гол в матче на счету Деле Алли. Это его первый гол на этом Чемпионате мира. Он замкнул навес головой от Джесси Лингарда, избежав офсайда.

Второй гол в ворота сборной Швеции