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Англия – Панама: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

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Англия – Панама голы матча Чемпионата мира 2018
Англия – Панама голы матча Чемпионата мира 2018

Сборные Англии и Панамы голы на чемпионате мира начали забивать с начала матча. Лучше это получалось у англичан, а первый гол был забит на 8 минуте матча.

Автором гола стал Джонс Стоунс. После подачи с углового защитника оставили без присмотра в центре штрафной, и англичанин головой переправил мяч в ворота.

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Гол Стоунз в ворота Панамы

Удвоила счет сборная Англии с пенальти. В штрафной судья зафиксировал нарушение против Джесси Лингарда и назначил пенальти. С 11-метровой отметки мощно в верхний угол пробил Гарри Кейн. Это его третий гол на Чемпионате мира.

Гол Кейна с пенальти

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Третий гол еще в первом тайме на счету Лингарда. Он решился на мощный удар из-за пределов штрафной площадки, когда обыгрался "в стеночку" с Янгом. Мяч полетел в дальний угол под самую перекладину.

Гол Лингарда в ворота Панамы

Дубль в матче оформил защитник Стоунз. Англичане разыграли "домашнюю заготовку" при розыгрыше со штрафного. Последовал навес на дальнюю штангу, откуда мяч головой сбросили вдоль линии ворот. Головой пробивал Стерлинг, но вратарь сумел среагировать. Однако мяч в сетку головой сразу добил Стоунз.

Второй гол Стоунз в ворота Панамы

Еще в первом тайме в ворота сборной Панамы был назначен второй пенальти в матче. Его ушел выполнять Кейн. Капитан "трех львов" пробил так же, как и первый раз – в верхний левый от себя угол ворот. Вратарь прыгнул в противоположном направлении. Команды ушли на перерыв при счете 5:0

Дубль Кейна в ворота Панамы

Шестой гол в матче, который забили в ворота сборной Панамы, влетел от пятки Кейна. Пробивал в этом моменте Лофтус-Чик. Но небольшой рикошет от форварда изменил траекторию полета мяча. Гол зачислили на Кейна, которого сразу же заменили. Как и Лингарда. Что касается Кейна, то он стал вторым футболистом на этом Чемпионате мира, который сделал хет-трик. Первый – португалец Роналду в матче со сборной Испании. Однако англичанин с пятью голами возглавил гонку бомбардиров.

Третий гол Кейна в ворота Панамы

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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