Ани Лорак без кольца красовалась на российском фестивале "Новая волна"

В российском Сочи стартовал конкурс молодых исполнителей "Новая волна". На красной дорожке открытия засветилась и опальная украинская певица Ани Лорак.

В первый день "Новой волны" состоялся концерт-открытие, участие в котором приняли российские артисты, а также Ани Лорак. Кроме того, она является членом жюри конкурса.

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Певица выложила в Іnstagram видео, на котором красуются в черном платье с пикантным декольте. Также заметно, что Лорак сняла обручальное кольцо на фоне скандала с изменой мужа.

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 4 Вер 2018 р. о 1:07 PDT

Ани Лорак не появляется на публике с обручальным кольцом

Ани Лорак в компании российских звезд

Фото: spletnik.ru

Как ранее сообщалось, супруга Ани Лорак Мурата заметили в Киеве в караоке-клубе с брюнеткой. Позже СМИ узнали, что мужчина был в компании Яны Беляевой. И девушка во время конкурса "Мисс Украина Вселенная" дала странный комментарий журналистам, заверив, что у нее только дружеские отношения с Муратом.

По словам инсайдеров, после скандальных новостей супруги живут в одном доме. Однако Ани Лорак опубликовала фото без кольца.