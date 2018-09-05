Ани Лорак без кольца красовалась на российском фестивале "Новая волна"
В российском Сочи стартовал конкурс молодых исполнителей "Новая волна". На красной дорожке открытия засветилась и опальная украинская певица Ани Лорак.
В первый день "Новой волны" состоялся концерт-открытие, участие в котором приняли российские артисты, а также Ани Лорак. Кроме того, она является членом жюри конкурса.
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Певица выложила в Іnstagram видео, на котором красуются в черном платье с пикантным декольте. Также заметно, что Лорак сняла обручальное кольцо на фоне скандала с изменой мужа.
Ани Лорак не появляется на публике с обручальным кольцом
Ани Лорак в компании российских звезд
Фото: spletnik.ru
Как ранее сообщалось, супруга Ани Лорак Мурата заметили в Киеве в караоке-клубе с брюнеткой. Позже СМИ узнали, что мужчина был в компании Яны Беляевой. И девушка во время конкурса "Мисс Украина Вселенная" дала странный комментарий журналистам, заверив, что у нее только дружеские отношения с Муратом.
По словам инсайдеров, после скандальных новостей супруги живут в одном доме. Однако Ани Лорак опубликовала фото без кольца.