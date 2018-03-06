Ани Лорак и пресс-секретарь Путина сфотографировалась после концерта в Москве: фото

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, сфотографировалась вместе с пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым.

Соответствующее фото было опубликовано в Instagram.

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Рядом с Лорак и Песковым также позируют его жена Татьяна Навка, российский певец Филипп Киркоров, певица Полина Гагарина и актер Вячеслав Манучаров.

Отметим, что фото было сделано после грандиозного шоу "Дива" украинской певицы, которое состоялось в субботу, 3 марта, в Москве. Тогда поздравить Лорак с премьерой пришла целая ватага российских знаменитостей: Филипп Киркоров с детьми, Николай Басков, Дима Билан, Эмин, Стас Михайлов, Валерия и Иосиф Пригожин, Лариса Долина, Любовь Успенская, Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Тимур Родригез, Полина Гагарина и многие другие.

Допис, поширений rr_photo (@rr_photo) 4 Бер 2018 р. о 8:44 PST

Напомним, в январе Ани Лорак приезжала в Киев для подготовки к новому шоу "Дива". Однако гостила в Украине только три дня, после чего снова вылетела из столицы в Россию.