Ани Лорак платит свыше 30 тысяч долларов в год за обучения дочери в России: подробности

Певица Ани Лорак, которая активно выступает и проживает в России, отвела свою дочку в первый класс в престижную частную гимназию, которая находится в Подмосковье.

Ани Лорак выбрала для дочери Софии Павловскую гимназию – школа с углубленным изучением гуманитарных дисциплин и иностранных языков. Об этом сообщает издание StarHit.

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Известно, что стоимость года обучения в этом учреждении, согласно ценам на сайте, составляет более 30 тысяч долларов.

Кроме того, в школе дополнительные кружки (спортивная секция, творческая и другие) должны уплачиваться отдельно.

Заметим, что 3 сентября в первый класс Ани Лорак отвела дочь вместе с мужем Муратом Налчаджиолу, которого накануне поймали на измене в Киеве.

Напомним, что супруга Ани Лорак Мурата заметили в Киеве в караоке-клубе с незнакомой брюнеткой. Он нежно поглаживал спутницу по бедру и обнимал за талию, что удалось зафиксировать очевидцам. Позже СМИ узнали, что бизнесмен был в компании Яны Беляевой. Девушка во время конкурса "Мисс Украина Вселенная" призналась, что имеет только дружеские отношения с Муратом.

Измену мужа Ани Лорак решил прокомментировать ее отец Мирослав Куек. Он рассказал, что самого видео не видел, однако считает, что СМИ драматизируют в этой ситуации и отметил, что у них "все нормально". Однако после инцидента Ани Лорак опубликовала фото, на котором видно, что она уже не носит обручальное кольцо.