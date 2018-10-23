Ани Лорак раскритиковали за неудачный образ: фото

Украинская певица Ани Лорак, которая активно выступает в России, получила волну критики от поклонников за новый непродуманный образ.

Соответствующее фото Лорак выложила на своей странице в Instagram.

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Певица позирует возле здания компании Metropolis Studios в облегающем платье с принтами в виде черепов, а на ногах Ани – босоножки на высокой платформе и очень массивных каблуках.

Ани Лорак досталось от фанатов

Объемная и неаккуратная обувь вызвала шквал критики от комментаторов. Некоторые даже сравнили такие босоножки с копытами.

Добавим, что серию фото было сделано еще в августе, поскольку такие же снимки Ани Лорак выкладывала в Instagram и раньше.