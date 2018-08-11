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Ани Лорак расплакалась во время своего выступления: видео

294 Читати новину українською
Измена мужа Ани Лорак
Измена мужа Ани Лорак / Фото из соцсетей

Украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, переживает не лучшие времена в личной жизни. Артистка расплакалась на сцене во время своего выступления.

Как известно, СМИ взорвались информацией: мужа Ани Лорак Мурата заметили в Киеве в караоке-клубе с незнакомой брюнеткой. Мужчина нежно поглаживал спутницу по бедру и обнимал за талию, что удалось зафиксировать очевидцам. После инцидента Ани Лорак опубликовала фото, на котором видно, что она уже не носит обручальное кольцо.

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Теперь сеть всколыхнуло видео с концерта артистки в российском городе Геленджик. Во время исполнения песни "Холодно" Ани Лорак спела слова, что ей "холодно давно, холодно одной" и "любовь давно ушла". В конце кадров с концерта видно, что артистка не сдержала своих слез.

Ваша любовь и есть моя жизнь. Спасибо, – подписала ролик Ани Лорак.

 

Поклонники звезды сразу же написали ей слова поддержки. "Прослезилась вместе с вами", "Держитесь, все будет хорошо", "Холодно одной, холодно давно – в этих словах все", – написали люди.

Напомним, по информации СМИ, это были не первые похождения мужа Ани Лорак. Источники рассказали StarHit, что неоднократно видели Мурата в компании других женщин, а также под действием запрещенных препаратов. Кроме того, знакомые певицы рассказали, что ее турецкий муж начал "гулять" сразу после бракосочетания, сообщает издание KP.RU.

Измену мужа Ани Лорак решил прокомментировать ее отец Мирослав Куек. Он рассказал, что самого видео не видел, однако считает, что СМИ драматизируют в этой ситуации и отметил, что у них "все нормально". Кроме того, поддержали бизнесмена и работники клуба, которые знакомы с ним. Сам Мурат заверил, что не стоит оценивать его слова и поступки, ибо люди не знают и половины всего.

Теги: Музыка LifeStyle Скандал Ани Лорак
Источник: 24 Канал
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