Ани Лорак вернулась в Украину: фото

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и активно выступает в России, приехала с мужем и дочкой в Киев.

Снимками с поездки в столицу Украины артистка поделилась в соцсети.

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"На душе светло, когда рядом родные и близкие! Люблю Киев! Люблю моих друзей!" – подписала Лорак фото, на котором проводит время на яхте.

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 24 Чер 2018 р. о 7:36 PDT

Кроме того Ани Лорак объявила, что собирается в гастрольный тур 2018-19, который стартует в России, а закончится в мае в Германии. Однако в графике певицы нет ни одного украинского города.

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 26 Чер 2018 р. о 1:34 PDT

Последний раз скандальная Лорак выступила в Киеве в ноябре 2017 года. Лорак спела на шоу, посвященном 15-летию балета Freedom, которым руководит Елена Коляденко.