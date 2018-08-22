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Ани Лорак заинтриговала снимком с незнакомцем

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Ани Лорак
Ани Лорак / Фото из соцсетей

Певица Ани Лорак взяла пример со своего мужа Мурата Налчаджиолу: звезда публикует кадры с незнакомцами.

На фоне громкого скандала с изменой мужа Ани Лорак отдохнула в компании незнакомца. На кадрах, которые звезда опубликовала в Instagram-Stories, видно, как она вместе с очаровательным брюнетом ужинает еще с одной парой. Выглядела Ани Лорак счастливой, а ее сосед за столиком не скрывал улыбки.

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Ани Лорак с незнакомцем

И это не единственный незнакомец, которого показала в соцсети Ани Лорак. Звезда опубликовала снимок, на котором позирует перед камерой с молодым парнем. При этом артистка сидит в авто, одетая в темную одежду и солнцезащитные очки. Между ней и загадочным парнем стоит эмоджи – руки с сердцем.


Ани Лорак в сопровождении незнакомца

Напомним, что мужа Ани Лорак Мурата заметили в Киеве в караоке-клубе с незнакомой брюнеткой. Он нежно поглаживал спутницу по бедре и обнимал за талию, что удалось зафиксировать очевидцам. Позже СМИ узнали, что бизнесмен был в компании Яны Беляевой. Девушка во время конкурса "Мисс Украина Вселенная" призналась, что у нее только дружеские отношения с Муратом.

Измену мужа Ани Лорак решил прокомментировать ее отец Мирослав Куек. Он рассказал, что самого видео не видел, однако считает, что СМИ драматизируют в этой ситуации и отметил, что у них "все нормально". Однако после инцидента Ани Лорак опубликовала фото, на котором видно, что она уже не носит обручальное кольцо.

Теги: Музыка LifeStyle Ани Лорак
Источник: 24 Канал
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