Анна Курникова станцевала с маленькой дочкой: смешное видео

Экс-теннисистка Анна Курникова – счастливая мама двойняшек. Это знаменитость демонстрирует на своей странице в Instagram. Так, бывшая спортсменка порадовала поклонников забавными танцами с дочкой.

Как известно, 16 декабря 2017 года Анна Курникова родила двойню. Звездные супруги назвали сына Николасом, а дочь – Люси. Анна Курникова и ее муж – популярный певец Энрике Иглесиас – не скрывают своего восторга от отцовства, что неоднократно демонстрируют на страницах в социальной сети.

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Так, в Instagram появились новые кадры из семейного архива звезд. В ролике Анна Курникова с 5-месячной дочкой на руках показывает зажигательные танцы. Маленькая Люси сначала не реагировала на движения мамы, а потом и себе смешно подтанцовывала.

Малышка, пожалуйста, не унаследуй мои танцевальные способности,

– прокомментировала Анна Курникова.

Стоит отметить, что на протяжении 5 месяцев после родов экс-теннисистка активно занималась спортом, поэтому выглядит роскошно. Однако танцы Анны Курниковой скорее смешные, чем профессиональные. Зажигательные же движения она выполнила под новую песню Энрике Иглесиаса "Move to Miami".

Допис, поширений Anna Аня (@annakournikova) 23 Тра 2018 р. о 2:49 PDT

Видео, снятое в американском имении пары, понравилось более 700 тысячам пользователей сети. "Удивительные", "Танцовщицы", "Люси так мило подтанцовывает под голос своего отца", – прокомментировали сообщение сторонники.