Анна Курникова станцевала с маленькой дочкой: смешное видео
Экс-теннисистка Анна Курникова – счастливая мама двойняшек. Это знаменитость демонстрирует на своей странице в Instagram. Так, бывшая спортсменка порадовала поклонников забавными танцами с дочкой.
Как известно, 16 декабря 2017 года Анна Курникова родила двойню. Звездные супруги назвали сына Николасом, а дочь – Люси. Анна Курникова и ее муж – популярный певец Энрике Иглесиас – не скрывают своего восторга от отцовства, что неоднократно демонстрируют на страницах в социальной сети.
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Так, в Instagram появились новые кадры из семейного архива звезд. В ролике Анна Курникова с 5-месячной дочкой на руках показывает зажигательные танцы. Маленькая Люси сначала не реагировала на движения мамы, а потом и себе смешно подтанцовывала.
Малышка, пожалуйста, не унаследуй мои танцевальные способности,
– прокомментировала Анна Курникова.
Стоит отметить, что на протяжении 5 месяцев после родов экс-теннисистка активно занималась спортом, поэтому выглядит роскошно. Однако танцы Анны Курниковой скорее смешные, чем профессиональные. Зажигательные же движения она выполнила под новую песню Энрике Иглесиаса "Move to Miami".
Видео, снятое в американском имении пары, понравилось более 700 тысячам пользователей сети. "Удивительные", "Танцовщицы", "Люси так мило подтанцовывает под голос своего отца", – прокомментировали сообщение сторонники.