Аномально теплая зима: возле Одессы зацвели летние цветы – невероятные фото
В Одесской области – аномально теплая зима. Столбики термометров поднимаются аж до +12 градусов. Из-за этого в регионе зацвели летние цветы.
Цветы зацвели на Новый год. Тогда температура воздуха составляла +9...+12 градусов. Фотографии обнародовали на сайте "Трасса Е95".
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Фотограф Геннадий Голубев зафиксировал первоцветы и другие растения на побережье Куяльника.
Первоцветы распустились под Одессой на Новый год. И это не эпизод из сказки Самуила Маршака "Двенадцать месяцев",
– говорится в подписи к фото.
На фотографиях видны даже дикие ирисы. Такие цветы обычно расцветают весной или в начале лета.
Что говорят синоптики
В этом году прогнозируют особенно теплый январь. В Укргидрометцентре отмечают, что температура воздуха будет на 2 – 2,5 градуса выше средних многолетних значений. Однако после Рождества обещали морозы.
Яркие цветы под Одессой / Фото "Трасса Е95":
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