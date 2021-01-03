В Одесской области – аномально теплая зима. Столбики термометров поднимаются аж до +12 градусов. Из-за этого в регионе зацвели летние цветы.

Цветы зацвели на Новый год. Тогда температура воздуха составляла +9...+12 градусов. Фотографии обнародовали на сайте "Трасса Е95".

К теме Январь 2021 года будет теплее предыдущих лет, – синоптики

Фотограф Геннадий Голубев зафиксировал первоцветы и другие растения на побережье Куяльника.

Первоцветы распустились под Одессой на Новый год. И это не эпизод из сказки Самуила Маршака "Двенадцать месяцев",

– говорится в подписи к фото.

На фотографиях видны даже дикие ирисы. Такие цветы обычно расцветают весной или в начале лета.

Что говорят синоптики

В этом году прогнозируют особенно теплый январь. В Укргидрометцентре отмечают, что температура воздуха будет на 2 – 2,5 градуса выше средних многолетних значений. Однако после Рождества обещали морозы.

Яркие цветы под Одессой / Фото "Трасса Е95":