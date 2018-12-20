Антон Коробов и Наталья Букса – чемпионы Украины по шахматам 2018 года

В Киеве финишируют чемпионаты Украины 2018 года среди мужчин и женщин. Победители соревнований были определены еще до окончания турнира.

Читайте также: Украинские шахматисты заявились на чемпионат мира в России Так, чемпионом Украины среди мужчин стал Антон Коробов из Харькова. У женщин победу одержала львовянка Наталья Букса.