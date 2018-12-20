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      Антон Коробов и Наталья Букса – чемпионы Украины по шахматам 2018 года

      17 Читати новину українською
      Наталья Букса
      Наталья Букса

      В Киеве финишируют чемпионаты Украины 2018 года среди мужчин и женщин. Победители соревнований были определены еще до окончания турнира.

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      Так, чемпионом Украины среди мужчин стал Антон Коробов из Харькова. У женщин победу одержала львовянка Наталья Букса.

      Теги: Спорт Чемпионат Украины по шахматам Шахматы
      Источник: 24 Канал
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