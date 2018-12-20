Антон Коробов и Наталья Букса – чемпионы Украины по шахматам 2018 года
В Киеве финишируют чемпионаты Украины 2018 года среди мужчин и женщин. Победители соревнований были определены еще до окончания турнира.
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Так, чемпионом Украины среди мужчин стал Антон Коробов из Харькова. У женщин победу одержала львовянка Наталья Букса.
Источник: 24 Канал
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