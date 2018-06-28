Apple и Samsung урегулировали спор, который длился 7 лет

Представители технических гигантов Apple и Samsung урегулировали 7-летний спор о патентах, касающихся линейки iPhone. Это стало известно из документов, которые подали в Окружной суд США по Северному округу штата Калифорния.

Об этом сообщает abc6onyourside.

Читайте также: Apple может пересмотреть цены на iPhone: как изменится стоимость

К сожалению, в судебных документах отсутствует информация о том, на каких именно условиях был урегулирован этот спор, возникший много лет назад из заявления американского предприятия о том, что компания Samsung нарушает патентные права корпорации Apple, копируя дизайн создаваемых ею смартфонов.

Пресс-служба Apple отказалась комментировать условия примирения, отметив лишь, что корпорация "уделяет большое значение дизайну", а потому соответственно "дело всегда означало больше, чем просто деньги".

Стоит отметить, что в мае американский суд принял решение о выплате в пользу Apple компенсации в размере 539 миллионов долларов. До этого компания Samsung уже выплатила конкуренту 399 миллионов долларов США.

Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно