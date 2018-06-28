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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Apple и Samsung урегулировали спор, который длился 7 лет

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Apple и Samsung урегулировали спор, который длился 7 лет
Apple и Samsung урегулировали спор, который длился 7 лет / Фото из открытых источников

Представители технических гигантов Apple и Samsung урегулировали 7-летний спор о патентах, касающихся линейки iPhone. Это стало известно из документов, которые подали в Окружной суд США по Северному округу штата Калифорния.

Об этом сообщает abc6onyourside.

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К сожалению, в судебных документах отсутствует информация о том, на каких именно условиях был урегулирован этот спор, возникший много лет назад из заявления американского предприятия о том, что компания Samsung нарушает патентные права корпорации Apple, копируя дизайн создаваемых ею смартфонов.

Пресс-служба Apple отказалась комментировать условия примирения, отметив лишь, что корпорация "уделяет большое значение дизайну", а потому соответственно "дело всегда означало больше, чем просто деньги".

Стоит отметить, что в мае американский суд принял решение о выплате в пользу Apple компенсации в размере 539 миллионов долларов. До этого компания Samsung уже выплатила конкуренту 399 миллионов долларов США.

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Теги: Новости США Техно Смартфоны Apple Samsung
Источник: 24 Канал
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