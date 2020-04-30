Арахамия о взрывах в Балаклее: есть две совершенно разные версии событий

Рада продлила работу временной следственной комиссии, которая расследует взрывы на военных складах и арсеналах с оружием в Балаклее. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что есть две абсолютно противоположные по содержанию версии событий.

Ситуацию по расследованию ряда пожаров на военных складах и арсеналах прокомментировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Мы начали работу комиссии по самому крупному и самому мощному арсеналу в восточной Европе (Балаклее), где мы потеряли имущества и боеприпасов по балансовой стоимости на 12 миллиардов гривен,

– отметил Арахамия.

И добавил, что рыночная стоимость утраченного имущества – по меньшей мере 10 миллиардов долларов.

Что известно о расследовании взрывов в Балаклее

Харьковское управление СБУ рассматривало дело взрывов в 2017 году в течение 3 лет. Правоохранители пришли к выводу, что причина в российском беспилотнике, который совершил диверсию.

Арахамия отметил, когда начали опрашивать людей, которые начинали следственный процесс, то "мягко говоря, удивились". Первая экспертиза харьковского института Бокариуса свидетельствует, что сработали снаряды, которые заложили на территории самого арсенала.

"После получения этого заключения на людей начали давить и перебросили экспертизу в Киев, которая пришла к выводу о беспилотнике", – пояснил глава фракции. Арахамия подытожил, что есть две совершенно разные версии событий на арсенале.

Нардеп также добавил, что за неделю до пожара якобы должно вступить в силу заключение аудиторской комиссии. В нем говорилось о недостаче на арсенале в 560 миллионов гривен.

В нем говорилось о недостаче на арсенале в 560 миллионов гривен. В комиссии считают, что стоит перенести расследование из Харькова в Киев. Тогда повторно провести экспертизу и сделать процесс открытым для общества.

О продлении работы комиссии

Глава фракции "Слуга народа" призвал продолжить работу Временной следственной комиссии. Народные депутаты поддержали его, отдав 332 голоса за.

Что этому предшествовало

Ранее Арахамия заявил, что основная версия причин пожара и взрывов на складе боеприпасов в Балаклее была политически ангажированной и рельсовой.

Взрывы на складах боеприпасов в Балаклее: основное

Впервые здесь начали взрываться боеприпасы в марте 2017 года. Инцидент произошел после того, как на арсенале вспыхнул пожар.

В результате взрывов погибли две женщины. Кроме того, сотни домов были разрушены или повреждены.

Еще один пожар на арсенале произошел в мае 2018 года. На территории, где проводили разминирование, произошло возгорание травы.

В итоге огонь перешел к военным складам и там начали взрываться боеприпасы. Площадь пожара на территории военного арсенала составляла 35 гектаров.

Последний инцидент произошел в ноябре 2019 года. На технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами проходила плановая утилизация.

В результате прогремели не менее 20 взрывов в специально оборудованном котле. 3 военнослужащих погибли и 4 получили ранения.



Крупнейшие взрывы на складах боеприпасов в Украине / Инфографика 24 канала