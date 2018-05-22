Арбитра Первой лиги Соловьяна задержали из-за подозрений в играх на тотализаторе

По подозрению в игре на тотализаторе правоохранители задержали арбитра футбольного чемпионата Украины в Первой лиге Александра Соловьяна.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Как отметил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, это задержание является частью масштабного расследования договорных матчей.

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Также Лысенко добавил, что во время сбора доказательств сговора отдельных футбольных функционеров с букмекерской мафией, правоохранители столкнулись с некоторыми трудностями, но работу продолжат.

Отметим, в Украине годами работали 5 организованных групп по организации договорных матчей с заранее "фиксированным" результатом. К их деятельности были привлечены 35 футбольных клубов из 10 областей. В их состав входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего правоохранители задокументировали участие 320 фигурантов по 57 доказанных эпизодах.